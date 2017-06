Noortevahetus 13.-24.augustini 2017 toob kokku 30 Eesti juurtega noort, kellest 20 elavad välismaal ja 10 Eestis. Osalejad on vanuses 18—26 elu

toob kokku 30 Eesti juurtega noort, kellest 20 elavad välismaal ja 10 Eestis. Osalejad on vanuses 18—26 eluaastat. Noortevahetuse eesmärk on osalejatele tutvustada eesti kultuuri ja eesti keelt. Projektiga soovime osalejatele:* tutvustada Eesti ajalugu ja kultuuripärandit, et tuua sedakaudu välismaal elavad eestlased lähemale oma pärimusele;* tutvustada Eesti edulugusid, kogemusi ja tulevikuplaane;* õpetada mitteformaalses keskkonnas eesti keelt;* teadvustada töö- ja õppimisvõimalusi Eestis;* tutvustada Eesti riigijuhtimist;* luua toetusvõrgustik, et toetada nende naasmist kodumaale.Programmi käigus toimuvad mitmekesised tegevused Eesti erinevates piirkondades. Osalejad külastavad Tallinna kultuurilisi ja ajaloolisi vaatamisväärsusi. Programmi käigus tutvutakse uuenduslike äriideedega, külastades Eesti edukaid ettevõtteid. Osalejad saavad teavet töötamis- ja õppimisvõimaluste kohta Eestis. Programmi raames külastatakse Lahemaa rahvusparki, mis on Eesti vanim ning Baltikumis üks kaunimatest. Osalejatele organiseeritakse rabamatk ja neil on võimalus saada osa Eesti saunatraditsioonidest. Noortevahetuse teises pooles suundutakse Põlvamaale, et õppida paremini tundma Eesti kultuuripärandit. Osalejad saavad õppida Eesti rahvatantse ja avastada kohalikku loodust kanuuretkel Taevaskojas. Edasi suundutakse heade mõtete linna, Tartusse, et külastada Eesti Rahva Muuseumi, tutvuda õppimisvõimalustega Tartu ülikoolis ja tunnetada linnas ringi jalutades tudengielu rütmi. Noortevahetus lõpeb Tallinnas, kus külastatakse riigiasutusi ja ettevõtteid, et tutvuda Eesti avaliku- ja erasektori positiivsete näidetega. Kogu noortevahetuse käigus on osalejatel võimalik mitteformaalse õppe kaudu õppida ja praktiseerida eesti keelt.Noortevahetust korraldab noorteorganisatsioon Seiklejate Vennaskond, koordineerib Eesti Noorsootöö Keskus ja rahastab Haridus- ja Teadusministeerium rahvuskaaslaste programmi kaudu.Loe lähemalt blogist, mis toimus 2016 aastal toimunud rahvuskaaslaste noortevahetuses https://rahvuskaaslased.wordpr... Loe edasi ja kandideeri:Kõik küsimused on teretulnud! –Taotlusvorm:(palun täida vorm ainult eesti või inglise keeles, mõlemat ei ole vaja.)