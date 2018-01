Noorte kõnekonkursil “Kirjuta Eestile” osalemiseks on jäänud nädal

Mõtlen ise artiklile Kutse Eesti Keskuse infosessioonidele... : Arvan, et teda ei lastud. Koosolekutel käituti tema vastu väga üleolevalt. Miks ei tehtud...

Väino V. Keelmann artiklile Mõtisklusi E.V.100 a. puhul : Vene-Eesti leping andis venelastel lahtine tee põhja poolt Lätimaale, mis varem ei eksisteerinud,...

Observer artiklile Kutse Eesti Keskuse infosessioonidele... : More verbiage from architect Laikve. It is easy to continue taking swipes at the project. That's...

To: conflict of interest artiklile Kutse Eesti Keskuse infosessioonidele... : Nice try, buddy. Guido is actually the architect of the newest edition at the front of the EM...

Conflict of Interest artiklile Kutse Eesti Keskuse infosessioonidele... : The definition of a Conflict of Interest: A situation that has the potential to undermine the...

Guido artiklile Kutse Eesti Keskuse infosessioonidele... : A waste of time and money! The location and site are totally unsuitable for a Community Centre, no...

Kas olid artiklile Mõtisklusi E.V.100 a. puhul : valmis või ka marssisid tõepoolest, veelgi enam - lausa tulistasid laskemoona, mida nappis?...

Väino V. Keelmann artiklile Mõtisklusi E.V.100 a. puhul : Lätlased olid valmis venelaste vastu marssida, leedulased ka. Konstantin Päts loovutas...

peamine on eestluse olemasolu artiklile Mõtisklusi E.V.100 a. puhul : Kosutav oli lugeda asjalikku ja argumenteeritud tagasivaadet toonasele Eesti Vabariigi poliitilisele...