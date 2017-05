Mustad kärbsed nautisid TESS talguid Kotkajärvel

Möödunud nädalavahetusel toimunud TESS kevadtalgutele olid kohale tulnud suur hulk mustasid kärbseid ja terved parved sääski, sekka ka paar tosinat talgulisi. Aga töötegemise käigus ei olnud talgulistel aega kärbseid tähelegi panna, saed undasid ja haamrid kopsisid. Eriti mõnus oli kui otsisid endale mingi tööotsa kevadiselt imeilusa Kotkajärve kallastel, kus paras tuulehoog just paraja töötegemise ilma lõi.Tööd muidugi Kotkajärvel jätkub alati, olgu siis järve ääres, metsas või siseruumides. Koristati talvel mahakukkunud või ärakuivanuid puid, parandati katuseid, korrastati teid ja radasid. Sauna sillale valati uus vundament, mille külge siis saab kinnitada vastavalt järve veetasemele liikuv kaldtee. Ümberehituse esimese etapina lammutati köögi juures olevad pesuruumid ning valmistati ette uue kanuukuuri ala järve ääres. Puid sai koristatud ka tulevase KJ lasketiiru maa-alalt. Lasketiiru avamiseni Kotkajärvel on siiski jäänud veel mitmeid talguid, järgmise suurema etapina on märklaudade taguse kõrge mullavalli kokkuajamine. See nõub lisaks vabatahtlikute töötundidele siiski ka suuremal hulgal rahalisi vahendeid. Selle tarbeks rahakogumine jätkub ja seda ettevõtmist saab toetada Toronto Eesti Ühipanga arvele 950-2 raha ülekandega.Talgulisi juhtis töödejuhataja. Söögi eest hoolitses seekord TESS esimeesisiklikult, abiks siiski toetav mees/naiskond.Järgmiste üritustena toimub Kotkajärvel noorte juhtide koolitus "Ajurünnak" 10. - 11. juuni, siis skautide ja gaidide suvelaager 12. – 19. august. Metsaülikool toimub 19. – 26. august ning TESS sügistalgud 21. ja 22. oktoober.Fotod: Maimu Mölder