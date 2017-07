Mudilased külastasid Jõekäärut Eesti Elu EST ENG

Laupäeval, 8. juulil külastasid Jõekääru laagrit 13 mudilast ja nende pered, kokku 27 osalejat. Alustati laagri avastamist Timmase kunstitares, kus sai joonistada ja maalida vesivärvidega. Edasi liikusime väikeste tare poole üle rippsilla, kus sai kalasid toita. Väikeste tare ees mängiti langevarjuga, joosti läbi takistusraja, uudistati taret ja mängutuba ning tutvuti praeguste väikeste poiste ja tüdrukutega. Pärast oodet köögis oli võimalus peredel uurida, mis tegevus nende lapsi kõige rohkem tõmbas: ujumine, kunst, nahatöö, mänguväjak. Päev lõppes lõunasöögiga õunapuuaias koos terve laagriga.Mudilaspäev is a great opportunity for parents and kids to discover Camp Jõekääru activities, property and to meet our staff! Former campers can see what has changed over the years and what old traditions are still around for their own kids to enjoy. Parents new to the camp can get to know the staff, what programs we offer, and how we incorporate Estonian language and culture for kids of all ability levels.Camp runs until August 5th with a new week starting every Sunday, each week with its own theme: July 9-16 JK's got talent; July 16-23 Sport and Art; July 23-30 JKVL Volleyball training camp and JKVL volleyball intro camp for ages 5-7; July 30-August 5 Culture week.Registration and camp information can be found at joekaaru.com. We are excited for new and returning campers to join us for the summer!Laupäeval, 15. juulil on eriline perekonnapäev Jõekääru 65. aastapäeva puhul. Tulge ka!We invite you to join us for Jõekääru's 65th anniversary celebration on Saturday, July 15th.14:00-16:00 Lahtiste uste päev/Open house16:15-17:30 JK talent/Kids' performance17:45-18:00 Lipurivi ja -langetamine/Flag ceremony18:00-19:00 Ühisõhtusöök/Dinner19:30-20:00 Hiis20:00 - külalistele lõke, tants ja ilutulestik Klemmeri rannas/Guest bonfire, dance and fireworks