Miljonärid põgenevad kabuhirmus ühest Euroopa suurriigist

ärileht.ee14.märts 2017Foto: Philippe Wojazer, REUTERSOrganisatsioon Reasearch and Markets viis läbi uuringu, kust selgus, et eelmisel aastal lahkus Prantsusmaalt ligi 12 000 miljonäri. Aasta varem oli see number 10 000. See teeb riigist ülekaalukalt rikaste seas kõige ebapopulaarsema paiga, kirjutab Celebrity Networth.Ehkki Prantsusmaal on viimaste kvartalite majandusnäitajad igati positiivsed, arvavad paljud, et süüdi on riigi poliitiline kliima. Eriti paremäärmusliku partei populaarsuse aina suurem kasv. Marine Le Peni juhitud Rahvusrindel on väga konservatiivsed vaated immigratsioonile ja globaliseeritud maailmale.Teine ebapopulaarne riik rikaste seas oli Hiina, kust lahkus 9000 miljonäri. Ka 2015. lahkus sealt enam vähem sama palju rikkaid. Brasiilia on selle näitaja osas kolmandal kohal 8000 lahkujaga. 2015. aastal oli see näitaja 2000. Nimekirja tipus olid veel ka India ja Türgi.Austraalia sai aga skaala teises otsas juurde 3000 miljonäri, mis tähendab, et nad on teist aastat järjest kõige populaarsem rikaste sihtriik. USA, Araabia Ühendemiraadid ja Uus Meremaa on samuti tipus.Market Watchi andmetel on maailmas 13,6 miljonit inimest, kel on vara üle 1 miljoni dollari. Kokku on neil vara 69 triljoni dollari eest.