Mike Pence Eesti sõduritele: Trump saatis mind isiklikult siia, et avaldada teile austust ja tänu

Andres Einmann31. juuli 2017VAATA GALERIIDKliki, et vaadata tervet videotAmeerika Ühendriikide asepresident Mike Pence ütles täna Tallinnas kaitseväe peastaabis pöördumises Eesti ja liitlaste sõduritele, et president Donald Trump saatis ta isiklikult Eestisse avaldama tänu tugevate liitlassuhete eest ning tal on au seista riigi pinnal, mis ühena viiest alliansi liikmest täidab oma kohustust kulutada riigikaitsele vähemalt 2 protsenti SKTst.«Edastan teile Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi tervitused. Ta saatis mind isiklikult siia, et tänada teid kõiki, kes on kaitsmas meie väärtusi. Ma olen täna siin, et avaldada teile austust USA presidendi ja ameerika inimeste nimel. Te olete parimad meie seast ja te olete kõik kangelased,» ütles Pence.USA asepresident ütles, et Ameerika Ühendriigid ja Euroopa on ajalooliselt kokku soetud, samuti seob Ameerikat ja Euroopat kindel vabadusetahe.«Donald Trump on öelnud, et tema eemärk presidendina on kindlustada eelkõige USA julgeolek. Kuid ta on andnud selge sõnumi – «Ameerika kõigepealt» ei tähenda «Ameerika üksi». Kohtumisel Balti riikide presidentidega edastasin ma sõnumi - USA on koos teiega. Ameerika Ühendriigid seisavad koos Balti rahvastega ja nii saab alati olema. Donald Trump seisab ajatute väärtuste eest, mis seovad Ameerika Ühendriike ja Euroopat – vabadus, demokraatia ja seaduste ülimuslikkus. Need on hindmaatud väärtused, mis seovad meid kokku. Lääne tsivilisatsioon on vabade inimeste tsivilisatsioon, meie väärtused on kaitsmist väärt,» ütles Pence.USA asepresidendi sõnul on Eesti, Läti ja Leedu suurepärased näited pühendumisest vabadusele ja Lääne väärtustele.«Järgmisel aastal tähistatakse Balti riikide iseseisvumise 100. aastapäeva. Selle saja aasta jooksul olid Balti riigid suure osa ajast raudse eesriide taga kommunistliku režiimi all. Kõigi nende brutaalse okupatsiooni aastakümnete ajal ei tunnustanud Ameerika Ühendriigid Balti riike Nõukogude Liidu osana. Kolm Balti riiki on inspireerinud vabu riike kogu maailmas. Meil on täna suur au seista teie kõrval,» ütles ta.Pence’i sõnul ei ole juhus, et ta peab kõnet just Tallinnas, kus raudne eesriie hakkas esimesena mõranema.«See oli kõigest 30 aastat tagasi, kui 300 000 eestlast kogunes laulma laule vabadusest. Teiega ühinesid laulvas revolutsioonis vennad ja õed Lätist ja Leedust. 1989. aastal ühendas Balti kett Tallinna, Riia ja Vilniuse. Teie tugevad hääled aitasid murendada Nõukogude Liitu ja tõusta tuhast,» ütles Pence.Ta lisas, et sellest on möödnud vaid 13 aastat, kui Eesti, Läti ja Leedu said NATO täieõiguslikeks liikmeteks. Balti riikide pühendumine NATOle inspireerib meid kõiki.USA ootab kõigilt NATO liitlastelt oma kohustuste täitmistPresident Donald Trump on edastanud väga selge sõnumi - kõik NATO liikmed peavad panustama riigikaitsesse õiglase osa. Ma seisan uhkusega riigi pinnal, mis on üks viiest NATO liikmest, kes täidab oma baaskohustust ja kulutab riigi kaitsele 2 protsenti SKTst,» ütles Pence.Ta nentis, et lisaks Eestile täidavad NATO liikmetest seda kohustust Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia, Kreeka ja Poola. «Mul on hea meel teada, et 2018. aastal lisanduvad nende riikide hulka Läti ja Leedu. President Trump ootab teie eeskuju järgimist kõigilt NATO liikmetelt. Presidendil on hea meel, et Balti riikide liidrid on näidanud oma kohustuste täimisel sellist eeskuju,» lausus Pence.Ta toonitas, et ühe NATO liikme ründamine tähendab kõigi liitlaste ründamist, kuid selle põhimõtte rakendamiseks on tarvis kõigi alliansi liikmete pingutust. Pence rõhutas, et NATO liitlased peavad oma kohustusi täitma hakkama kohe. USA asepresident märkis, et NATOt on praegu vaja rohkem kui seni alates kommunismi kokkuvarisemisest ning ohud on kõige tõsisemad ja assümmeetrilisemad viimase 25 aasta jooksul.«Me ei puhka enne, kui me oleme hävitanud ISISe, et nad ei ähvardaks enam meie turvalisust ja julgeolekut,» ütles Pence ja lisas, et kõik kolm Balti riiki on rahvusvahelise julgeoleku nimel panustanud rahvusvahelistesse missioonidesse ning nii Eesti, Läti kui ka Leedu kodanikud on vabaduse nimel ohverdanud oma elusid. «Nad on kangelased ja nende nimed jäävad alatiseks ameeriklaste südamesse,» lausus ta.Pence lausus, et terrorism ei ole ainus väljakutse, mis liitlaste ees seisab, kuna Põhja-Korea ja Iraan on viimasel ajal hakanud käituma üha ähvardavamalt. USA asepresident rõhutas, et NATO jaoks on võrdselt olulised kõik liitlased.NATO kaitseb Balti riike ettearvamatu idanaabri eest«NATOl ei ole väikeseid liitlasi. NATO kaitseb Balti riike ohu eest, mida kujutab teie ettearvamatu naaber idas. Venemaa jätkab piiride nihutamist relvade toel. President Trump on kutsunud Venemaad andma oma panuse, et taastada stabiilsus Ukrainas ja lõpetaks selliste režiimide toetamine, nagu Iraan ja Põhja-Korea,» ütles Pence. Ta lisas, et USA ei aktsepteeri Venemaa ebaseaduslikku tegevust ning ta kutsus tegema sama liitlasi ja sõpru Euroopas. Ta meenutas, et USA otsustas hiljuti laiendada sanktsioone Venemaa vastu.Pence rõhutas, et Ameerika Ühendriigid tahavad Venemaaga konstruktiivseid suhteid, mis põhineks koostööl ja ühistel huvidel. «Venemaa on öeldud, et tahab USAga häid suhteid. Sellest hoolimata otsustas Venemaa kahjuks eelmisel nädalal vähendada oluliselt USA diplomaatilist esindatust oma riigis. President Trump on väljendanud end väga selgelt – USA tahab paremaid suhteid Venemaaga, kuid suhete parandamiseks peab Venemaa astuma samme nende põhjuste kõrvaldamiseks, mis on tema suhtes sanktsioonid kaasa toonud. Me loodame, et tulevad paremad päevad ja paremad suhted Venemaaga,» ütles Pence.Ta rõhutas, et mistahes diplomaatilised sammud ei muuda Ameerika Ühendriikide suhtumist iseenda, liitlaste ja vabadust armastavate rahvaste julgeolekusse.«Ameerika Ühendriigid lükkavad tagasi igasugused katsed kasutada jõudu, ähvardusi või muid mõjutusvahendeid Balti riikide või ükskõik, millise meie liitlase vastu. President Trump kavatseb seista NATO lepingu artikli 5 taga kindlalt. Ameerika Ühendriikide sõdurite kohalolek tõestab seda. Nagu ütles meie president Poolas, me oleme tõestanud oma pühendumust liitlastele mitte ainult sõnade vaid ka tegudega,» ütles Ameerika Ühendriikide asepresident.Pence märkis, et Balti riikidesse ja Poolasse on paigutatud arvukalt liitlaste sõdureid, samuti viivad NATO liitlased piirkonnas läbi nähtavaid õppusi, nagu Baltops ja Saber Strike. Ta kinnitas veekord, et Ameerika Ühendriigid on Balti riikide tugevad liitlased.«Eesti, Läti ja Leedu tulevik on praegu helgem kui kunagi varem. Ja me näeme seda tulevikku koos. Jumal õnnistagu Eestit, Leedut ja Lätit. Jumal õnnistagu Ameerika Ühendriike,» ütles Pence.