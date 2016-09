Migrantide ümberpaigutamiskava ELis on lõplikult läbikukkunud PM

EUobserver/PMItaaliasse saabuvad migrandid möödunud neljapäeval. ScanpixEuroopa Liidu pingutused paigutada Itaaliasse ja Kreekasse saabunud migrandid ümber teistesse liikmesriikidesse pole jätkuvalt hoogu sisse saanud, kirjutab EUObserver.Möödunud aasta septembris kiirustades kokku lepitud kaheaastane plaan nägi ette ligikaudu 160 000 inimese ELi-sisese ümber paigutamise.Nüüd, ühe aasta möödudes, on aga võetud eesmärgist täidetud vaid kolm protsenti. Sealhulgas on osade nende uueks koduks aga ELi mittekuuluvad riigid nagu Norra ja Šveits, kes nõustusid samuti ELi kavaga liituma.Kuu alguse seisuga on Itaaliast kokku lahkunud vaid natuke üle tuhande inimese, Kreeka puhul on selleks arvuks 3493.Eile tegi Euroopa Komisjon avalduse, milles kutsus liikmesriikide valitsusi eesmärgi nimel rohkem pingutama. Küsimusele, millised saavad olema kvootide mittetäitmise korral liikmesmaadele kehtestatavad sanktsioonid, komisjon ei vastanud, märgib väljaanne.«Ümberpaigutamised toimuvad, viimane leidis aset 2. septembril,» teatas ajakirjanikele Euroopa Komisjoni pressiesindaja Brüsselis.Juulis saatis ELi rändevolinik Dimitris Avramopoulos 28 liikmesriigi siseministritele kirja, paludes neil rohkem inimesi vastu võtta.Alates voliniku täiendavast abipalvest on liikmesriigid võtnud vastu 831 inimest, kellest enamik paigutati Soome, Prantsusmaale ja Hollandisse.Siiani ei ole ühtegi migranti enda riiki ümber paigutanud Austria, Ungari ja Poola.Enim on ümberpaigutamisekava raames migrante vastuvõtnud Prantsusmaa, kuhu ainuüksi Kreekast on saabunud 1431 inimest.