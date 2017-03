Metsaülikool on 50 aastat noor! Tulge meiega koos juubelit tähistama Eesti Elu

Lausa uskumatu, kuidas aeg lendab. Kotkajärve Metsaülikoolil täitub tänavu suvel auväärne pool sajandit. Kuid vananemise märke pole veel kuskil näha, endisest rohkem on viimastel aastatel kasvanud hoopis noorte osakaal. MÜ areneb pidevalt ja on vägagi elujõuline. Metsa tullakse kogu perega, kenasti on käima läinud MÜ lasteprogramm ning igav ei hakka metsas mingil juhul.Suur juubelipidu toimub suveliga-aastasel, kuhu kõik oodatud iginoort juubilari tervitama. Kuid juba(ja see ei ole aprillinali!)sünnipäevalast tutvustav. Sel õhtul kavatseme taasluua MÜ metsiku õhkkonna linnatingimustes ning teha näitusele toreda avapeo. Oodatud on kõik,on "metsariietus". Muusikat tuleb tegema Metsaülikoolist välja kasvanud ansambel "Jaaniku" ning õhtu jooksul on kavas mitmeid toredaid üllatusi.Metsaülikooli esimesed eluaastad olid üsnagi vastuolulised, sest avatus Eesti suunas põhjustas vastasseisu konservatiivsemates pagulasringkondades ning toimus isegi mitmeid inetuid intsidente ja konflikte. Sünniraskustest hoolimata näitas MÜ end kohe väga elujõulise lapsukesena. Tundub natuke uskumatu, aga 50 aasta jooksul on peetud kokku 704 loengut, neist 535 meeste ja vaid 169 naiste poolt. Kõige suurema loengute arvuga lektor on üks naisterahvas! Kas arvate ära, kes? Õige vastus on Tiina Kirss. Temaga koos kuuluvad esikümnesse veel Taavo Virkhaus, Tönu Parming, Vello Sermat, Rein Taagepera, Ilse Lehiste, Imre Lipping, Walter Rand, Vello Salo, Felix Oinas ja Jyri Kork.Esimene Metsaülikool toimus 1967. aastal. Hea idee võeti üle veel mujalgi maailmas, nii on Kotkajärve MÜ-l olnud õekesi-vennakesi mitmel pool maakera - näiteks Rootsis, USA-s, Austraalias ja kodu-Eestis. Kõigest sellest ja veel paljust muust räägibki MÜd tutvustav näitus, mis on paigutatud 19 suurele bännerile. Näituse tekst on eesti ja inglise keeles. Vitriinides on välja pandud mitmeid huvitavaid esemeid, mis on saadud kunagistelt osalejatelt. Lisaks on mõnel bänneril ruutkoodid, mille nutitelefoni skännimisel saab kodulehelt lisainfot lugeda. Seal on ka täielik andmebaas kõigist lektoritest ning veel palju muud huvitavat. Näituse on kujundanud Tallinnas elav Kanadast pärit kunstnik Elle Palumäe. Tema sõnul on peamine käivitaja selle näituse tegemisel olnud soov, et vaataja tunneks ennast nagu kohapeal Metsaülikoolis. Seetõttu on bänneritel kujutatud rohkesti lopsakat Kotkajärve loodust ja rõõmsaid inimesi, kes sellesse sulanduvad. Kuna fotomaterjali oli hirmus palju, oli sobivate piltide valimine Ellele paras väljakutse, sest tahaks vaatajale ju ikka kõike näidata. Kuid seda lihtsalt ei saa, sest siis ei paistaks enam lopsakas loodus välja... Elle lemmikbännerid on hoopis need, kus kasutatud vaid üksikute osalejate paljuütlevaid portreid.Näituse idee algatas mõni aasta tagasi VEMU arhivaar Piret Noorhani, kes lubas ülespanekuks Tartu College'i näitusepinda. Tulge meenutama suvesid Kotkajärvel. Kui te veel Metsaülikoolis oma haridust täiendanud pole, kuid seda teha sooviksite, siis tulge vaadake, millised vahvad kohad ja tegevused teid seal ees ootavad. Kõigile "metsik" tere tulemast!Lea Kreinin