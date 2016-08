Merkel on rahul Eesti panusega põgenikekriisi lahendamisse teatab Postimees

kolmapäev, 24. august 2016BNSAngela Merkel kohtub peaminister Taavi Rõivasega. Sander IlvestEestis visiidil viibiv Saksamaa liidukantsler Angela Merkel on rahul Eesti panusega pagulaskriisi lahendamisel.«Me oleme kõik sammud Euroopas teineteisega läbi arutanud, see tähendab välispiiride kaitset, siin on Eesti samamoodi nagu Saksamaa panustanud, et väga lühikese ajaga Frontex täiesti uuel viisil tööle panna ja tõeline Euroopa rannavalve luua,» ütles Merkel koos peaminister Taavi Rõivasega kolmapäevl antud pressikonverentsil ajakirjanikele. «Eesti on ikka ja jälle aidanud teisi riike piiride kindlustamisel.»«Me oleme ühisel arvamusel, et võidelda tuleb põgenemise põhjustega, et inimsmugeldajate tegevust tuleb takistada ja oleme seepärast ka ühiselt Euroopa Liidu ja Türgi vahelise leppe nimel töötanud,» rääkis Merkel. «Rääkisime ka sellest, et peame sõlmima migratsioonileppeid lisaks Türgile ka teiste riikidega ja ka siin töötame me koos.»«Mis puudutab põgenike vastuvõtmise küsimust, siis olen samuti väga tänulik, et hoolimata väga teravast diskussioonist Eestis Eesti siiski oma täidab Euroopa Liidu ees võetud kohustusi,» märkis Merkel «Aga eelkõige peame me koondama tähelepanu sellele, et anda põgenikele kohapeal võimalus toime tulla ajal, mil nad oma kodust eemal on,» lisas ta.