Meeleavaldajad tõkestasid pääsu Poola parlamenti

Meeleavaldajad tõkestasid pääsu Poola parlamentiLisatud galeriiBBC/PM17. detsember 2016 13:52Meeleavaldused Poola parlamendihoone juures. | FOTO: AGENCJA GAZETA/Reuters/ScanpixMeeleavaldajad Varssavis on tõkestanud ligipääsu Poola parlamendihoonesse, et näidata toetust opositsioonile, kes ei ole rahul uute ajakirjandusvabadust piiravate seadustega, vahendab BBC.Politsei pidi vahele sekkuma, et vabastada valitsusametnikele lahkumiskoridor pärast terve öö kestnud piiramist.Poola parempopulistlik valitsus tahab piirata parlamendi tegevust kajastavate ajakirjanike hulka.Parlamendiliikmete vastuseis lükkas eile edasi järgmise aasta eelarve vastuvõtmise, mis otsustati hiljem nelja seina vahel.Opositsioon süüdistas valitsust riigieelarve ebaseaduslikus vaära ja piiras pressi ligipääsu.Tegemist on esimese korraga pärast 1989. aastat, mil demokraatlikus Poolas selline hääletus väljapool parlamendi põhikogu toimus.Valitseva Õiguse ja Õigluse Partei juhi Jaroslaw Kaczysnki sõnul oli eelarve vastuvõtmiseks kohal piisaval hulgal parlamendiliikmeid.Opositsioon on aga nõudnud hääletuse viimist tagasi parlamendi põhikokku.«Pole mingeid tõendeid, et otsustamise juures viibis piisaval hulgal parlamendiliikmeid. Me kahtlustame, et hääletusest võtsid osa ka hääleõiguseta isikud,» sõnas opositsioonipartei Nowoczesna juht Ryszard Petru.Parlamenidliige Michal Szczerba Kodanikeplatvormi parteist säutsus täna: «See on esimene kord, mil ma parlamendioone juures relvastatud politseid näen».Kaczynski on nimetanud toimuvat aga huligaansuseks ja öelnud, et ei kavatse ennast terroriseerida lasta.Kaczynski koos peaminister Beata Szydloga lahkusid parlamendihoonest kohaliku aja järgi kell 03:00. Opositsioonilise parlamendiliikme Jerzy Meysztowiczi sõnul kasutas politsei meeleavaldajate laiali ajamiseks pisargaasi.Politsei kõneisik eitas pisargaasi kasutamist, kuid mainis, et meeleavaldajate vahel tee tegemiseks oli vaja kasutada füüsilist jõudu.Valitsevat Õiguse ja Õigluse Parteid on süüdistatud ajakirjandusvabaduse piiramises eelmisel aastal võimule tulemisest saadik.