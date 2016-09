Martin Helme: valitsus on valijamehed vaikima hirmutanud Objektiiv

21. september 2016Mart Helme ja Martin Helme. Foto: Sander Ilvest, Postimees/ScanpixEesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimehe Martin Helme sõnul ähvardab ja hirmutab valitsus laupäeval presidenti valima kogunevaid valijamehi ning seetõttu ei julge nad enda tõelist eelistust avalikult välja öelda, vahendab portaal Uued Uudised.Samas on Martin Helme väitel Mart Helme kandidaadiks seadmiseks vajalikud 21 valijamehe allkirjad olemas ja komapäeval antakse need valimiskomisjonile.“Ma ei ütle ühtegi nime, aga võin kinnitada, et on valijamehi, kes ütlesid, et nemad ei saa toetusallkirja anda, sest nende abikaasat on ähvardatud sellisel juhul vallandada riigiametist,” ütles Martin Helme.“On valijamehi, kes on öelnud, et ei saa toetusallkirja anda, sest muidu võetakse nende vallalt kõik rahad ära. On valijamehi, kes on öelnud, et nad ei saa rääkida, sest neil on eraettevõttega mingid riiklikud abiprojekid, mille rahad on ähvardatud kinni panna. Ma nii täpselt ei küsinud, mis rahad, aga ilmselt mingid eurorahad.”Martin Helme sõnul on see töö olnud konkreetne, süstemaatiline ja jõuline.“Nii inimesed ütlevad, ma ei hakka neile häda kaela tõmbama, et kes nad on või kus nad on, aga selline on reaalsus. Siin pole midagi üllatuda, et sellise õhkkonna loomise järel inimesed ei ütle, mida nad teevad või arvavad.”