Mart Helme: Maaelu hävitav valitsus tuleb kiiresti välja vahetada UU

12. sept 2016Mart Helme: Maaelu hävitav valitsus tuleb kiiresti välja vahetadaEesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme on solidaarne Eesti põllumajandustootjatega, kes täna 12.09 Toompeal Riigikogu ees meelt avaldasid ja leiab, et praegune valitsus, kelle ebapädeval juhtimisel meie riigi põllumajandust ja maaelu järjekindlalt välja suretatakse, tuleb esimesel võimalusel välja vahetada.„Praegune valitsus ei taha aru saada sellest, et põllumajandus on strateegiline, rahvuse ja riigi julgeolekut tagav valdkond nii toiduainetega varustatuse kui ka elanikkonna paiknemise seisukohast. Kui kaob kohalik põllumajandus, hääbub maaelu, kinni lähevad koolid ja lasteaiad ning järjest kaovad ka muud teenused,“ ütles Helme.Helme sõnul kinnitas kohtumine Eesti põllumajandustootjate esindajatega tema veendumust, et praegusel valitsusel ei ole poliitilist tahet Eesti põllumajandust sisuliselt aidata. „Euroopa Liidu ühisturul jätkub Eesti põllumehe ebavõrdne kohtlemine ning pole näha ühtki sammu, et see olukord muutuks Vastupidi, ka riigi ametkondade suutlikkus põllumeeste probleemidest aru saada, rääkimata nende lahendamisest, pigem väheneb.„Eriti teravalt annab see tunda olukorras, kus Eesti seakasvatajatel on sigade Aafrika katku tõttu suured kahjud ja ekspordipiirangud. Eesti põllumees on sisuliselt jäetud üksi. Soovimatus katkuprobleemi lahendada ja põllumeest raskel ajal aidata tähendab seda, et Euroopa Liit võib peagi keelustada Eesti vilja ekspordi ning siis pole enam ohus Eesti looma-, vaid ka viljakasvatuse tulevik. Kui meie karjad ja laudad kaovad või lähevad võõra kapitali kätte ning maha müüakse metsa- ja põllumaad, siis jääme omal maal popsideks. Me pole enam peremehed ja meie elu üle otsustavad teised.“Helme sõnul tuleb riigil tegutseda kahel suunal. „Kriitiliselt peab üle vaatama põllumajandust piiravad seadused ja regulatsioonid, kaasa arvatud eurodirektiivid. Teiseks, riik ei pea paaniliselt hoiduma majandustegevusse sekkumast, vaid võib kodumaise majanduse kaitseks ajada interventsionistlikku poliitikat. Me ei saa Euroopa Liidu tingimustes üles seada tollitõkkeid, aga me saame teiste riikide eeskujul kasutada kaudsemaid teid, et omamaist tootmist soodustada ja oma turgu kaitsta,“ ütleb Helme.„Selleks peab aga ennekõike olema tahet ja julgust oma sõna Brüsselis maksma panna ning loobuda reformierakondlikust loosungist, et „vaba turg paneb kõik paika“. Ei pane. Põllumajandus on Euroopas ülimalt reguleeritud ja põhjalikult subsideeritud valdkond. Kui me ütleme, et meie põllumees saagu turumajanduses hakkama, aga teised Euroopa riigid maksavad oma põllumehele oluliselt suuremaid toetusi, siis tegelikult ütleb riik põllumehele, et pane oma uksed kinni ja koli linna muu töö peale. Taolist väljasuretamispoliitikat ajav valitsus tuleb esimesel võimalusel välja vahetada.“Põllumehed viisid täna pärastlõunal Toompeal läbi aktsiooni „(M)ärkamine!“, milles kutsusid avalikkust üles märkama, millised on põllumajandussektori pikale veninud kriisi tagajärjed Eesti toidulauale ja maapiirkondadele. Aktsiooni käigus suunati riigikogu ette Trooja lehm, mille seest parlamendi liikmed leidsid 101 pakki ohutut kauasäilivat Poola piima. Lossi platsile aga jõudis 10 000 liitrit värsket ja head kodumaist piima, mida põllumehed päevast päeva eestimaalaste toidulauale toodavad. Iga pudel sümboliseeris neid Euroopa tippu kuuluvaid lehmi, kes on viimase kahe aasta jooksul ebasoodsa majanduskliima tõttu rännanud piiri taha või sootuks tapamajja.