Lugeja kommentaar. Üleskutse Toronto eestlastele!

Viimane aeg on panna kaks jalga kindlalt maha ja vaadata kas meil ikka on tõsine soov jätkata siinse toreda ajalooga eesti elu edasiviimist. On selge, et meie praeguse maja mahamüümisega see lõpeb paugupealt.Tundub et mitte kõigil ei ole veel päris selge miks seda üldse teha tahetakse. See, et maja on vana ja vilets on tõestatud, et ei pea paikka. See et siin palju rahvast ei käi on kunstlikult ja meelega tekitatud.Järgnev ülevaade asjade tõelisest käigust peaks olema küllaltki adekvaatne.Me teame et eestlastel on teinegi maja – Tartu College. Õieti muidugi mitte eestlastel vaid ühel eesti perekonnal.On kuulda et nemad on teinud väga suured (10 miljonit) laenud, osaliselt ka Eesti Pangast. Kuna seda Eesti Maja müüki on aetud juba päris kaua aega siis ilmselt laenud tehtigi selle kuraasiga, et varsti on suured rahad tulemas.Skeem oli lihtne: Tartu College on küll Eesti Maja aktsiate omanik aga see ei anna kokku enamust. Selleks saadi nõusse ka Eesti Pank ja Sihtkapital ja samuti Eesti Maja juhatus, ning nüüd võidi teha otsuseid mis ainult neile meele järgi. Teatavasti tõusid majade hinnad kosmilise kiirusega ja eks need suured summad panid mõnegi mehe pea ringi käima. Me kõik teame ka seda et Torontos on käimas äge ehitusbuum. Rikkaid ehitajaid on palju aga krunte on vähe. Nende saamiseks on ka mitmesuguseid trikke.Aga milleks leppida ainult oma aktsiate eest saadud summaga? On vaja kätte saada ka kõigi teiste aktsionäride raha. Selleks joonistati üks ilus värviline pilt koos väikese paviljoniga ja öeldi et see maksab küll palju rohkem kui praegune Eesti maja aga see eest asub väga prestiisikas ja kaunis rajoonis ja selleks me siirdame teie rahad kõik ilusasti sinna. Me kõik hakkame ilusasti seal koos käima, mis sest et ei tule olema mitte ühtegi parkimiskohta, ei ole saaligi kus isegi aksionäride koosolekut pidada. Peale selle, kuidas saaks ühe väga väikese ja kerge ehituse ehitamine 18-23 miljoni dollarit maksma minna. Tavalise maja ehitamisel läheb kaunis suur summa kõigepealt mulla töödele. Seal see jääb ju ära kuna midagi kaevata ei saa. Tundub et meid proovitakse igatmoodi rumalateks teha.On selge, et meil ei tuleks olema mingisugust eesti ühiskonda enam. Ei ühtegi laulukoori, tantsuringi, Eesti Kooli. Ka mitte Eesti Panka. Suur osa panga klientidest on kindlalt lubanud oma arve pangas lõpetada kui see praeguset majast lahkub. Eks proovige igale eestlasele ütelda et nüüdsest peate kõik autodest loobuma ja hakkama kasutama subwayd.Nii et kõige suurem, tugevam ja kuulsam eestlaste kogukond väljaspool Eestit oleks praeguse maja müügiga surnud. Käime vahest võib olla mõnel tuttaval külas ja see on kõik. See et me võime praegu Eesti sajandat aastapäeva pühitseda on vägagi palju seotud Toronto Eesti kogukonnaga. Ilma tugevate väliseesti jõududeta, milles Torontol oli keskne roll, ei oleks kogu okupatsiooni ajal suudetud säilitada jätkusuutlikkust. Kas me tõesti laseme mõnedel omakasupüüdjatel sellele nüüd siis lõpu teha. ’’Kena’’ kingitus küll Juubeli puhul.Kas me tõesti laseme seda nii lihtsalt sündida. Hakkame omakasu püüdjatele vastu. Teeme kõik mis meie võimuses et meie tore kogukonna tegevus jatkuks. Kui saame võidu ja meie armas Maja meile alles jääb siis võime kindlad olla et kõigi ausate ja patriootlike eestlastega viime oma Eesti Maja uuele õitsengule.Soovitus Tartu College omanikele: miks te võlgade katteks oma maja ei müü. Kas tõesti peab kogu Toronto eestlaskond seda tegema? Kindlasti saaksite selle pilvelõhkuja eest, mis pealegi on väga ’’suursuguses’’ asukohas, väga suure summa. Kindlasti jääks üle omalegi.Käed eemale eestlaste kantsist.Kommentaari autor toimetusele teada.