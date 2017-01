Lugeja: Eesti trahvid on juba niigi pilvepiiril, kuidas meie küll teistest Euroopa riikidest nii erineme DELFI

18. jaanuar 2017Delfi Rahva häälPolitsei, foto on illustratiivneFoto: Madis VeltmanTänane Eesti Päevaleht kirjutab, et keskmise palga teenija hakkab peagi maksma kuni kaks korda suuremat trahvi kui miinimumpalga saaja. Sissetulekupõhised trahvid hakkaksid kehtima ainult raskemate väärtegude nagu joobes juhtimise puhul. Trahvisüsteemi muutus tooks riigieelarvesse igal aastal juurde umbkaudu 10 miljonit eurot. Lugeja jagab selle karmi uuenduse kohta oma mõtteid.Kui praegu saaks 100 trahviühiku puhul 400 euri trahvi, siis keskmine eestlane hakkaks saama 910 euri, mis tõenäoliselt ongi selle muudatuse ainuke mõte. Tundub et mure on endine, politseinikud on leebed ja riik ei suuda neid kuidagi juhtida, et keskmine trahv ikka sinna maksimaalselt lubatu piiri lähedale kerkiks.Inimest ei saa sundida, siis kirjutame valemi, mida politseinik enam leebemaks muuta kuidagi ei saaks. Teadagi on Eesti trahvid juba niigi pilvepiiril, arusaamatu, kuidas meie küll teistest euroopa riikidest erineme, et meid on vaja just nii karmilt karistada.Lätlasele ei tee 0,5 promilli midagi, vaene eestlane aga on juba ohtlikult joobes. Sakslane saab turvavöö eest umbes 35 eurot trahvi, eestlane alla 100 euri (max vist 200) mitte kuidagi ei pääse. Eelmine katse tõsta trahviühiku määra 4 eurolt 8-le ei läinud läbi, nüüd lihtsalt uus katse.Samas võib ka läbipõlenud pirni soovi korral eriti ohtlikuks rikkumiseks lugeda, turvavöö jne. Seadusest on näha, et eesmärk on võtta rikkujalt nii palju, kui annab võtta. Ei õigusta rikkumisi, aga selline lähenemine Eestis ei sobi, põhjusel, et trahvid on niigi kõrged ja neid ei peaks enam kõrgemale ajama. Iseasi, kui see keskmine eestlane hakkaks maksma praeguste tariifide järgi ja kes vähem teenivad, siis need vastavalt vähem.Huvitav, mille alusel hakatakse töötuid trahvima? Keskmine eestlane kaotab trahvi makstes rohkem kui kuus teenib, seega oleks õiglane anda neile võimalus asendada trahv vanglaga. Võtad puhkuse ja elad kuludeta terve kuu.