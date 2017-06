Laevafirmad toovad pühadeks koju: jaanieelsed piletihinnad kerkisid lakke, Soomest Eestisse reisimine maksab hingehinda

08.06.2017,Rivo VeskiToimetaja Rivo VeskiTallinki ja Viking Line laevad. Tallinna linn ja sadamFoto: Vallo KruuserSuuremad laevafirmad on jaanieelsed piletihinnad kõrgemaks kergitanud, kusjuures Helsingist Tallinnasse reisimine on tulevatel nädalatel kallim kui vastupidisel suunal.Viking Line'i kodulehel maksab 9. juuni Helsingi-Tallinna reis väljumisega kell 18 ja tagasisõiduga 10. juunil kell 20.15 ühele autoga reisijale 175 eurot.Samadel kuupäevadel, kuid suunaga Tallinn-Helsingi-Tallinn, maksab enam-vähem sarnastel väljumisaegadel reis ühele autoga reisivale inimesele 99 eurot.Reis Helsingist Tallinna ja tagasi kuupäevadel 21. juuni ning 25. juuni, vastavalt väljumisaegadega 18.00 ja 15.30 maksab ühele autoga reisijale lausa 228 eurot.Samadel kuupäevadel, kuid suunaga Tallinn-Helsingi-Tallinn, maksab enam-vähem sarnastel väljumisaegadel reis ühele autoga reisivale inimesele 112 eurot.Neis hinnaprojektsioonides pole arvestatud püsikliendi soodustusi, mis hinnad mõnevõrra soodsamaks teeksid.Tallinki puhul on hinnad samuti krõbedad. Helsingi-Tallinn-Helsingi reis 9.-10. juunil väljumisaegadega vastavalt Helsingist 18.30 ja Tallinnast tagasi kell 16.30 maksab ühele autoga reisijale 184 eurot.Samadel kuupäevadel, kuid suunaga Tallinn-Helsingi-Tallinn, maksab enam-vähem sarnastel väljumisaegadel reis ühele autoga reisivale inimesele 129 eurot.Helsingi-Tallinna-Helsingi reis jaaninädalalõpuks kuupäevadel 21.-25. juuni ja väljumisaegadega vastavalt Helsingist kell 18.30 ning Helsingist tagasi kell 16.30 maksab ühele autoga reisivale inimesele 205 eurot.Samadel kuupäevadel, kuid suunaga Tallinn-Helsingi-Tallinn, maksab enam-vähem sarnastel väljumisaegadel reis ühele autoga reisivale inimesele 135 eurot.Tallink Grupi müügi- ja turundusdirektor Margus Hunt kinnitas, et Tallink oma baashindu tõstnud pole. Kuid nagu teistel transpordiettevõtetel, sõltub ka Tallinki puhul pileti hind reisi täituvusest, selgitas ta."Juhul kui osta pilet vahetult enne reisi, on täituvus suurem ning pileti hind seetõttu ka kallim. Seega soovitame klientidel võimaluse korral oma pilet soetada kohe, kui reisikuupäevad on selgunud. Sellisel juhul on hind kindlasti soodsam," märkis Hunt.Mis Jaanipäeva eelseid ja järgseid reise puudutab, siis Hundi selgitusel on need traditsiooniliselt suure täituvusega ning seetõttu ka kallima piletihinnaga. "Soomest Eestisse reisimine iseenesest kallim pole, küsimus on jällegi antud kellajal väljuva reisi täituvusastmest," kommenteeris Hunt.