Kuidas aidata neid Eesti peresid, kel pole raha, et süüagi osta?

26. august 2016alkeemia.eeAita neid, kes kannatavad puudustFoto: depositphotos.comTallinna Puuetega Inimeste Koda korraldab puuetega laste, noorte ja perede toetuseks heategevuslikku Tasuta Asjade Turgu. Niisiis, kui sa tunned, et sul oleks midagi võimalik ära anda või muudmoodi panustada, toimeta enda asjad Tallinnas aadressile Endla 59 hiljemalt 29. augustil. Kui sinu asutus on valmis toetama (nt ostma lastele koolitarbeid vms), anna ka sellest teada.Peakorraldaja Ivica Mägi rääkis mulle lähemalt puuetega lastega perede taustast: "Kui perre tuleb puudega laps, on psühholoogiline koormus sageli nii suur, et pered lagunevad." Tihti lähevad isad ära ja ema jääb lastega üksi. Sellised emad ei saa tööle, sest puudega last pole sageli võimalik lasteaeda panna. Isegi täiesti edukatel kohtadel olevad emad jäävad kodusteks.Vaesus võib minna nii hulluks, et ühel hetkel pole raha süüa osta. Sellised emad pesevad oma pead kõige odavama pesuseebiga, sest lihtsalt pole võimalust parema jaoks. Üks naine, kes kodus insuldi saanud voodihaiget meest hooldas, olevat hakanud eelmise aasta turul tatrapakki saades nutma. Ta rääkis, et kui mehele süüa teeb, siis ütleb talle, et sööb ise köögis, kuid tegelikult joob lihtsalt teed, kuna muidu sööki ei jätku. Omaksehooldajad palka ei saa.Ivica sõnul on sellistes peredes lapsi, kes käivad koolis kilekotiga, sest koolikoti jaoks ei jagu raha. On lapsi, kes käivad meie külmal Eestimaa talvel kummikutega, sest saapaid osta ei jaksa keegi. "See on päris kurb, kui neid lugusid lähedalt näed," ütleb Ivica, lisades, "Samas ma olen ka selle poolt, et haletsemine ei aita ja tulebki teha midagi mis neid aitaks. See turg ongi täpselt see, mis neid aitab. See turg, kust nad tõesti saavad lapsed riidesse talveks ja endalegi pesu selga jne, on paljudele peredele elupäästev."Idee sellist üritust korraldada tuli Ivical puutudes kokku kahte tüüpi inimestega. "Ma töötan nende peredega, nõustan, koolitan jne, ja nägin või näen neid igapäevaselt. Samas kuulsin oma sõpruskonnas sageli, et asju jääb nii palju kodus üle, et kuhu küll viia. Tundus kuidagi õige, et kui ma selle keskele olen sattunud, need kaks otsa kokku viia." Ivica hoolib ühtlasi väga ökomõtlemisest, käitumisest ja meie planeedi hoidmisest. Seega oli boonuseks see, et prügiks muutumise asemel lähevad asjad taaskasutusse.Kuna kool on kohe käes, on seekordsel sügisturul eriti oodatud koolitarbed, talveriided ja sügisannid aiast või põllult. Siiski on üldiselt oodatud ka muud asjad:Laste riideid, jalanõusid ja mänguasju (kõik suurused, talve- ja siseriided, lauamängud jm).Naiste ja meeste riideid ning jalanõusid.Beebide riided ja tarbed - magamiskoid, vankrid, mänguasjad, vannid jne.Nõud ja kodutarbed - vaasid, kruusid, taldrikud, kardinad, linad, voodiriided, kodutehnika, arvutid.Ehted, kosmeetika ja hügieenitarbed (seebid, šampoonid, palsamid - säilivustähtaeg peab kehtima).Kodukeemia ja puhastusvahendid (pesupulber, nõudepesuvahend jne).Raamatud, eriti uuema aja laste ja noorteraamatud, eneseabikirjandus jms.Toiduained ja aiasaadused - väga on oodatud toiduained (kuivained, konservid, kohv, tee, suhkur ja muu säiliv); aiasaadused ja toiduained, mis ei säili (nt tomatid, kurgid, leivad, saiad jne) jagatakse värsketena igapäevaselt peredele, säilivad asjad jäävad Turupäevaks.Maiustused - peredes, kus on raske majanduslik olukord, pole lapsed kommi ammu saanud - aita neil suu magusaks teha.Mööbel, suuremad asjad, kodumasinad - anna korraldajale teada, need saab sageli otse abivajajatele koju toimetada.Paljude eelmainitud asjade puhul saad ka lihtsalt midagi (nt süüa, maiustusi, kodukeemiat) poest nii endale kui ka heategevuseks osta. Kõik asjad, mida tood, peavad olema puhtad ja terved ning vajadusel pestud. Asju võetakse vastu igal tööpäeval kell 10-16 kuni 28. augustini. Lisainfot on võimalik saada e-posti aadressil .Allikas: Naine24.postimees.ee