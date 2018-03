Kruiisilaev jäi juhita, kui kapten tüüri taga hinge heitis PM

Agaate Antson Reisile.ee toimetajaPostimees5. märts 2018, 12:25Foto on illustratiivneFOTO: JAMES MORGAN/AFP/ScanpixLaupäeval leidis Austraalias Sydney kruiisilaeval aset traagiline juhtum, kus laevameeskond leidis kapteni tüüri tagant surnuna.Kruiisilaeva lõbusõit muutus äkitselt traagiliseks, kui laevakapten sai tüüri taga infarkti, vahendas news.com.au.Laeval oli 200 inimest, kes tähistasid pardal sünnipäeva. Laev lahkus laupäeva õhtul Sydney sadamast, kuid õige pea selgus, et midagi on valesti.Nimelt märkasid sadamas kail olevad inimesed, et laevakapten, 67-aastane Howard Bovill, oli vajunud tüüri peale.Imelik tunne oli ka laevameeskonna liikmel John Anogiankise, kes läks vaatama, kuidas kapten ennast tunneb. «See oli kõhutunne- instinkt,» ütles mees ja selgitas, et ta jooksis üles kapteni juurde ja mõistis kohe, et tal pole kõik hästi.Meeskonna liikmed hakkasid kaptenit elustama ning võtsid juhita jäänud laeva kontrolli üle. Kohe saadeti ka kapten mootorpaadiga kaldale, et arstiabi saada.67-aastane kapten viidi St. Vincenti haiglasse, kus ta veidi aega hiljem suri.Juhtumis keegi teine viga ei saanud. Sydney laevanduse juhi sõnul oleks juhtimiseta laev võinud mõne teise veesõidukiga kokku põrgata, mis oleks kaasa toonud väga traagilised tagajärjed.