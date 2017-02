Koorilaulust kuumade rütmideni

Tõelise soojamaa puhkusepaiga meisterdas ja paigaldas kunstnik Rick Hutchings, kes abiliste Janne Laanemaa, Anne Meema, Elle Rosenbergi, Liisa Negese, Liisa Dicksoni poolt kogutud palmide, rohuseelikute, sirmide ja paljude troopiliste kaunistustega muutis paradiisikspoolesajandi vanuse saaliruumi. Troopikasaarel võtsid vastu külalisi Toronto Eesti Koolikoori lauljad ja dirigent Reet Lindau-Voksepp. Maestro Charles Kipperi klaveri saatel lauldi eeskava alguses kaks laulu eeloleval suvel toimuva noorte laulupeo repertuaarist: eesti rahvaviis (Karksi) ”Mets neidude vahel’’ ja E. Talsi,,Maailm heliseb’’.Troopilisse meeleollu sobivat õhtusööki ananassi, riisi, singi ja salatiga pakkusid peakoka seisuses Elle Rosenberg, abilised Linda Reid, Ilo Maimets, Leena Rosenberg, Tiina Sermat, Madis Kreem, Mike Ewing, Linda Parve-Perry, Cheryl, Peet ja Stella Lindau, Kai, Kati ja Paul Kiilaspea, Eda Oja. Kohvilaua maiustused korraldas annetusena Mike Ewing, kes tööpäeviti Liberty Entertainment Group korporatsiooni juhtiva peakokana tegutseb. Troopilised lauakujundused korraldas Aili Hutchings, kes tõi isegi kuldkalad ümmargusse vaasi suplema. Piletimüüki aitasid organiseerida Aili eestvõttel Elle, Reet ja kooriliikmete vanemad. Eesti Maja suure saali seintel sillerdasid ookeani sinised lained ja kujuteldavas lainemühas baarileti taga tegutsesid Liisa Dickson, Mike Ewing, Liisa ja David Neges ning Rein Andre.Muusika oli õhtu võtmeks. Oma ingliskeelseid laule esitas kitarril Toronto eesti koolide vilistlane Margus Verder, kes võimsalt laulis oma mõtteid elust. Omaloomingulise lõbusa ja keeruka võimlemisnumbriga esinesid kooriliikmed Tiia Neges Uxbridge’istja Lia-Mai Perry North Bay’st. Rahva panid kaasa elama eesti koolide vilistlased bändist Lehmapoisid: laulja Riki Roos, trummidel ja kitarril Toivo Pajo, kitarril Mati Pajo ja bassil Marcus Tamm. Eriliselt läks hinge ja mõjus koolikoori motolaulu autori Peeter Kopvillemi ”Läbi päeva ja öö”. Bändi kutsuti aplausi saatel tagasi lavale lisalooks. Nii palju talenti laval korraga!Kuumade rütmideni juhatasid publikut veetlevad õhtujuhid Janne Laanemaa ja Lydia Van der Veen, kes kutsusid rahva macarenat tantsima, limbovõistlust pidama ja köievedu võitma. Priit Rosenberg valmistas limbovõistluse jaoks bambusesttoed ja lati, mille alt ennast painutades läbi lasta. Talvi Parming sai kõige madalamalt lati alt ennast välja keerutada ja kõige pisemad pidulised tulid lati alt lausa roomates läbi. Markus Rosenberg tõi firma FitCulture treeningruumist pika tugeva köie, mida noored omavahel jõuliselt tirisid. Võitjaks osutusid koorilauljad.Karaoket ja tantsumuusikat tõid peolisteni diskorid M&M, isa-poja tandem Allan ja Aleks Meiusi ning valgus- ja helitehnik Allan Eistrat. Noored nautisid 70ndate aastate muusikat, laulsid karaoket ja tantsisid.50/50 loosipiletite eest hoolitsesid Madis Kreem ja Marlene Garland- Kreem, kes pakkusid võluvalt rahvale võimalust võita. Loosiõnn tabas Priit Rosenbergi, kes kinkis oma võidu koolikoorile edasi. Loterii kogus $530.00 koolikoori heaks.Tohutult suur heameel on Koorikooril, et neid on märgatud ja tunnustatud Kanada eestlaste poolt. Erilist tänu pälvivad annetajad: Helgi Sooaru, Thomas Holsmer, Tiit Tralla, M. Jäägeri mälestuseks toetanud isikud ja ESK. Väärika annetuse tegi koolikoorile Regina Toomsalu, kes lähetas annetuseHamiltoni Kandali rahvatantsurühma nimel ja Härnald Toomsalu mälestuseks, et koorinoori toetada. Toetused aitavad lauljaid viia nende sihtpunkti Eestisse - lauluväljaku laulukaare alla! Toetusi saab suunata Toronto Eesti Ühispanga arvele # 2577 või Eesti Sihtkapitali Kanadas kaudu Toronto Eesti Koolikoorile.Kordan peakoordineerija Elle Rosenbergi kokkuvõtlikku lauset: suure meeskonna töö oli selle peo kordamineku saladus ja jõud. Elle, Reet, Charles, lauljad ja lauljate vanemad tänavad Toronto Eesti Maja mänedžeri Ingrid Laari, abilist Matti Temisevät ja juhatusest Kristiina Valterit, kes aitasidpeo ettevalmistustega. Kõik külalised ja esinejad, kõik organiseerijad on tänusõnad kuhjaga ära teeninud, sest see oli õhtu meie oma talentidega.Peoõhtu ”Kuumad rütmid”tõid kokku laulupeoks valmistuvad noored lauljad ja nende vanemad, sugulased, sõbrad, et koos olla ja hinge tõmmata külmas Torontos, kuid spetsiaalselt kuumendatud Eesti Majas. Teavitada, et Toronto Eesti Koolikoor on vastu võetud Tallinnas toimuvale 2017 noorte laulupeole ”Mina jään”. Et koolikoorilt oodatakse veel uute laulude videosalvestusi. Et ees ootavad pikad harjutuspäevad ja mitmed esinemised – märkige oma kalendrisse pühapäev, 23. aprill, et ei ununeks koolikoori kontserdile tulla.Fotod: Eda Oja