Koolikellad helisevad mudilastele

Laupäeval hommikul, 17. septembril alustas Toronto Eesti Seltsi Lasteaed jälle aastategevust. Lasteaed annab meie kõige väiksematele lastele võimalust mängida, suhelda uute sőpradega ja rääkida ja őppida eesti keelt.Selle aastal Lasteaia őpetajate koosseis on:(juhataja);(loovtegevus);ja(mudilased);ja(I klass);ja(II klass);ja(III/IV klass);ja(laulmine); ja(raamatukogu). Lasteaia juhatuse esinaine onTES Lasteaia hooajal on mitmed üritused, kus saavad ka sugulased ja sőbrad (nii noored kui ka täiskasvanud) osa vőtta: väljasőit Brooks Farms'i (1. oktoobril 2016), Rahvajőulupuu (10. detsembril 2016), Lasteaia moenäitus (8. aprillil, 2017) ja Emadepäev/Lőputaktus (13. mail 2017).Lasteaia peaprogramm on mőeldud lastele 3 kuni 6 aastat vana (s.t. sünniaasta 2010 kuni 2013). Klassid on jagatud keeletäidendamise ja keelekümbluseklassidesse, kus laspsed vőtavad osa omal keeleoskuse tasemel. Loovtegevus ja muusikatunnil osalevad täidendus- ja kümblusklassid koos. Väiksemad lapsed (vanus 6 kuud kuni 3 a.) saavad osa vőtta mudilaste klassist, kus lastevanemad vőtavad ka osa. Lapsed, kellel ei olnud vőimalik esimesel nädala osa vőtta, saavad registreerida järgnevatel nädalatel. Klassid toimuvad laupäeva hommikuti Toronto Eesti Majas, kell 09:30 kuni 12:30. Informatsiooni leidub TES Lasteaia veebilehelt ( www.lasteaed.org ); kontakti vőib ka vőtta Lasteaia juhatusega (epost ).Head kooliskäimist!Fotod: Martin Kiik