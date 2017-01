KOHTUMINE PUTINIGA ehk SEITSE MÄRKI SELLEST, ET VENE AEG TULEB TAGASI Teabeleht

Avaldatud: Pühapäev, 29 Jaanuar 2017Kes veel ei pane tähele ENSVenkude pealetungi, siis kõigile neile siin üks Eesti omariiklust nirutav nimistu…1.Vene keele muutmine ametlikuks, hiljutine seadusandlik vene keele lubamine ametlikku käibesse, kohtute, peagi ka relvaloa taotluste menetlusse …2. Vene keele oskuse tegelik muutmine kohustuslikuks — NB! mitte klienditeenindajale, vaid — klientidele …3. Kodakondsuse 0-variandi valjuhäälne taas-õigustamine lubadusega, et ükskord Eesti Vabariigi kodakondsus sisuliselt asendataks ENSabariigi omaga …4. Riigi peremeesrahvale osutavate sõnade EESTI ja EESTLANE haihtumine Eesti Vabariigi tippametnike keelepruugist. Nii on need saamas samasuguseks võimuviisakaks tabusõnaks nagu ‘neeger’ …5. Restitutsiooni ( EV omandireformi ) tagasipööramine, muutmaks selle sekundaarseid järelmeid — n-ö sundüürnike kannatusi — primaarseiks, kogu ülejäänud ühiskonna koormiseks. Jah küsigem, milleks seda veel vaja? — Aga selleks, et kõik tänased riigireeturid—wannabe'd, tuleva okupatsiooni kollaborandid jt "heausksed" kaasajooksikud võiksid edaspidi kindlamini end tunda. Sest ENSvenkude tänased pingutused üksnes kiirendavad vene aja uut tulekut …6. Edasi tegi keskerakondlik valitsus pensioni kontrareformiga sovetiaja moodi "vabatahtlik—kohustuslikuks” tööraamatute ülesotsimise, ehkki kaheksa aasta eest lubati need igaühel julgelt ära kaotada. Tegu pole millegi muu kui sovetliku tööõiguse sümboolse taastamisega. Valitsuse selle sammu sõnumiks vist on: kallid E(NS)V kodanikud, hoidke alles iga pisemgi sovetiaja manus, säilitage kõik oma proopuskid, komsomolipiletid jm bumaagad. Neid läheb teil kindlasti vaja …7. Samal ajal käib rebimine võimuparteis ikkagi selle ümber, kes on päris savisaarlane ja kes pole seda mitte. Kuigi põliskesikuid võiks lugeda ühe käe sõrmedel. Mina tean vaid kolme: Ratta Jüri, Musta Kadrit ja Savisaare Erkit… Mõni neist on pealegi orikas, mistap seegi põlisus vaevalt on jätkusuutlik …Ei pruugi olla Sherlock Holmes ega pea rakendama tema deduktiivset meetodit nägemaks: need kõik on ühe ja sama — tagasi ENSV-sse! — suundumuse märgid, Kremli-meelse uutmisliikumise taastamise krambid.See veneaja möödaniku pahede järsk kuhjumine kõik tuleb mõistagi kurikuulsast “taasiseseisvumise” teostamata doktriinist ehk eesti keeles: tegeliku omariikluse kõrvale heitmisest, iseseisva riigi ülesehitustöö tegemata-jätmistest.Kui keegi ei märganud Jüri Ratta vana-aasta-usutluse etüüdi ETV-s… ☛ http://menu.err.ee/v/uudised/t... Siis palun vaadake ( videlõigus alla minuti — vt 35'-35’45” !)Nimelt Ratta Putiniga trehvamise liftistseeni! Mind pani see õhku ahmima. Nii suured lootused Edgar Savisaare pajukile saatnud keskerakonna uuele algusele ! värskele hingusele Stenbocki majas ! Ja hetkega põles kõik tuhaks.Kui EV peaminister kõige elulisema küsimusena sõjaroimar Putinilt mõikab pakiliselt justament piirilepingu ratifitseerimist nõuda( selmet kehtiv rahuleping vestitaskust välja tõmmata ) siis — mis seemneid ta sööb?! Nii mage ja provintslik, liivimaakalik välispoliitiline taktitus…Kui ei ole muidugi tegemist kestlikuma riigireetmise strateegiaga? Mis samuti on võimalik, arvestades Ratta Jüri kustumatut unistust kodakondsuse 0-variandist, mis on samaväärne põhiseadusjärgse Eesti rahvusriigi kinkimisega umbvenelastele ja võib lähendada Rattale unes juba terendavat šanssi, kui pealekauba mitte Liivimaa, siis vähemasti Eestimaa kuberneriks saada. Mõistagi Venemaa koosseisus.Ja mida kostaks Putin? — Ehk midagi sarnast:Nu-davai, tére-tére, vána kére! Küllap saaksite ka koha ——— Kremli paraski ülemaks ——— aga ——— ehkki ——— jah, seal on teil juba Vaino Vainovič ees…Nii palju čuhnásid meile kah… ju… saate aru… küll… ei noh… ei ole vája!