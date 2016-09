KLENK-IEP 2017 reis läheneb Eesti Elu

KLENK-IEP 2017 reis lähenebMärkige oma kalendrisse 19.-26. märts 2017!KLENK (Kesk-Lääne Eesti Noorte Koondis) ja IEP (Idaranniku Eesti Päevad) ühisüritus toimub kruiisilaevapardal, millega sõidame Ft . Lauderdale’ist, Floridast seitsmepäevaselekruiisile.KLENK – IEP ühendab Eesti kultuuri päikesepaiste Kariibi mere saartel, maitsvad söögid ja luksusliku reisimise.Tegevused, loengud, kontserdid ja erinevad programmi sündmused on nii eesti kui ka inglise keeles, et pakkuda rikastavat kogemust kõigile.Mõlemad KLENK - IEP programm ja kruiis on nüüd saadaval broneerimiseks. Osalustasu tervele KLENK – IEP programmile on pärast 31. juulit 2016 USD125 isikule. Kajutid võib reserveerida kasveebilehe kaudu: http://klenk-iep.com või võttes ühendust meie eksklusiivsete Royal Caribbean Cruise Line esindajatega: Jim või Joan 1-800-248-8404. Kõik broneeringud on 100 % tagastatavad kuni 10. detsembrini 2016 .Lisateave ja registreerimine veebil: http://klenk-iep.com helistada 561-409-9335 või Rein Luning e-post: .