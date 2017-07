Keskpõrandale kokku Eesti Elu

Keskpõrandale kokku



Riina Kindlam, Tallinn

Koolivaheaja alates hakkasid vaikselt kaugetelt maadelt pärit eesti lapsed peredega esivanemate maale jõudma noorte laulu- ja tantsupeoks. Paljud kogesid esmakordselt Eesti jaaniõhtut ja pikki valgeid öid, külastasid vaatamisväärsusi ja nautisid kohalikku maaelu – kes sauna taga tiigi ääres, muistsete piiskopilinnuste müüre pidi ronides, kanakuudist kahe rebuga mune korjates või rabarberit suhkruga süües.

Reede õhtul, 30. juunil on esimene kolmest noorte tantsupeo etendusest ning interneti vahendusel on võimalik ülemaailmselt näha otseülekannet ETV kaudu (otse.err.ee) XII noorte tantsupeo viimasest etendusest laup., 1. juulil kell 18.45 Eesti aja järgi ehk kell 11:45 EDT Põhja-Ameerika idarannikul. Laupäeva kogu päeva veedavad laululapsed juba lauluväljakul peaproovil ning pühap., 2. juulil algab noortepeo rongkäigu otseülekanne kell 9.20 eesti aja järgi ehk väga vara teisel pool ookeani – 2:20 hommikul EDT. Õnneks saab rongkäiku ja kõiki antud etendusi näha ka tagantjärgi ETV kodulehel järelvaatamises. Aga otse on otse südamesse! Peo kulminatsioon, XII noorte laulupeo "Mina jään" kontserdi otseülekanne algab pühap., 2. juulil kell 14.00, ehk siis kell 7:00 hommikul EDT Põhja-Ameerika idarannikul. Taskurätid pihku!