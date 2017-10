Karl Ristikivi põrm sängitatakse Paadremal kodumulda EKL

Eesti Kirjanike Liit24. oktoober 2017„Kõigi teede pikkus ajas on võrdne.”(Karl Ristikivi)Karl Ristikivi põrm sängitatakse Paadremal kodumuldaLaupäeval, 28. oktoobril sängitatakse Läänemaal Paadrema kalmistul kodumulda kirjanik Karl Ristikivi (1912–1977), kelle põrm jõudis hiljuti Eestisse Stockholmi Metsakalmistult. Sellega on sümboolses mõttes lõpule jõudnud suure kirjaniku kodumaatus, mida ta oma loomingus korduvalt mainis.„Kodumaatus oli üks etapp Ristikivi kui looja teekonnal. Mul on hea meel, et tema kodupaik ta taas vastu võtab,” on öelnud Janika Kronberg, Karl Ristikivi Seltsi asutaja ja eestvedaja.Eesti Kirjanike Liidu esimehe Tiit Aleksejevi sõnul on Karl Ristikivi loomingu väärtus kestev ja ajas kasvav. „Tammsaare luges teda oma mantlipärijaks ning ta ei eksinud – Ristikivi loomingut antakse välja üha uuesti ja selle mõju suureneb, mitte ei vähene,” ütles Aleksejev. „Kirjandusest ei pea alati vastuseid otsima, aga tänase päeva kohta on Ristikivil nii mõndagi öelda. Mida tähendab Euroopa ja mida tähendab olla eurooplane.”Nii on viimaselgi aastakümnel ilmunud kordustrükke Ristikivi tuntumatest teostest – olgu nimetatud „Hingede öö” või triloogia „Tuli ja raud”, „Õige mehe koda” ja „Rohtaed”. Raamatuks on köidetud tema kirjad, välja antud päevaraamat, kaardistatud reise ja uuritud tema kirjanduslikku teekonda. Eesti Keele Sihtasutus valmistub välja andma mälestuste ja usutluste kogumikku „Kröits ehk Ristikivi”.Suurt tähelepanu on pälvinud viljaka proosakirjanikuna tuntud Ristikivi ainus luulekogu „Inimese teekond” (1972), mida on rohkelt esitatud ja viisistatud. Vaevalt leidub eestlast, kellele ei kõlaks tuttavalt värsiread: Ka sisaliku tee kivil jätab jälje, kuigi me seda ei näe. Iga mõte, mis tuleb ja läheb, jääb kuhugi alles. Või Minagi olin Arkaadia teel, kuigi ma sündisin saunas. /…/ Ärge vaid öelge, et nõnda on hea, nõnda on elu… Sest teie ei tea, ei tunne mu isamaatust.Tänavu 16. oktoobril möödus Ristikivi sünnist 105 aastat, sellele on pühendatud ka pool Eesti Kirjanike Liidu 95. sünnipäeva puhul ilmunud luulekogu „Kas siis selle maa keel…” vahele koostatud järjehoidjast, millel seisavad kirjaniku sõnad: Võin olla distsiplineeritud sõdur, kuid mitte distsiplineeritud lakei. See on võib-olla iseloomuviga, aga vähemalt esimest poolt sellest olen seni oma vooruseks lugenud ja loen ka edaspidi. (Karl Ristikivi kirjast Eerik Laiule 8. novembril 1944)Ristikivi kojujõudmine on lisaks kirjandusinimestele oluline kohalikele. Paadrema lähedal asuvas Uue-Varbla mõisas on avatud kirjaniku mälestustuba.Karl Ristikivi mälestusteenistus Paadrema kirikus algab laupäeval, 28. oktoobril kell 14. Teenistuse järel maetakse urn Ristikivi tuhaga Paadrema kalmistule ema kõrvale.Lisainfot Karl Ristikivi elu ja loomingu kohta leiab veebilehelt: www.ristikivi.net Ajakirjanikud on teenistusele ja tseremooniale oodatud. Vajadusel saame aidata transpordiga Tallinnast Paadremale ja tagasi. Palume enda tulekust teada anda neljapäevaks, 26. oktoobriks aadressil .Lisainfo:Tiit AleksejevEesti Kirjanike Liidu esimees59 180 471Janika KronbergKarl Ristikivi Seltsi esimees