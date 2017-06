Kanaaridel peksti ja vägistati noor Eesti naine

05.06.2017,Foto: Canarian Weekly / FacebookLaupäeva varahommikul rünnati ja vägistati Tenerifel Costa Adeje turismipiirkonnas vägivaldselt 30-aastane Eesti naine.Canarian Weekly kirjutab, et naine vägistati laupäeva varahommikul suures pargis, mis asub hotellide ja elumajade vahel.Naist löödi näkku ja silma piirkonda ning löökide tagajärjel jäi ta teadvusetult maha lebama. Naine viidi kiirabiga haiglasse, kus selgus, et ta vajab operatsiooni. Praegu on ta seisund stabiilne.Seni pole kedagi arreteeritud, kuid juhtumi vägivaldsuse tõttu on seda uurima asunud riigi kohtulik politsei ja naiste ja pere üksus.