Kaljurand loobub välisministri kohast ja kandideerib presidendiks - PM

Välisminister Marina Kaljurand teatas täna Reformierakonna esimehele, peaminister Taavi Rõivasele, et loobub ministrikohast ja kandideerib presidendiks.«Hetk tagasi andis Marina Kaljurand avalikult teada oma otsustest seoses kavatsusega küsida eelseisvatel presidendivalimistel valijakogu liikmete toetust,» teatas Kaljuranna pressiesindaja, kelle sõnul jagab Kaljurand oma kandideerimise kohta kommentaare täna keskpäeval. Postimees näitab kell 12 Kaljuranna pressikonverentsi otsepildis.Peaminister Taavi Rõivase teatas oma avalduses, et ta ei pea vajalikuks Kaljuranna lahkumist välisministri ametist.«See on tema põhiseaduslik õigus, mida keegi ei saa ära võtta. Rohkem mul ei ole midagi öelda,» oli Reformierakonna juhatuse liige Rein Lang napisõnaline.Reformierakonna aseesimees Kaja Kallas näis uudist kuuldes üllatunud olevat. «No aga tore ju, et ta kandideerib,» oli Kallase esimene reaktsioon, kuid täpsema kommentaari andmiseks palus ta aega.«Kuna Kaljurand on olnud rahva silmis kõige populaarsem kandidaat, siis on loomulik, et ta läheb kandideerima,» ütles Reformierakonna riigikogu fraktsiooni aseesimees Valdo Randpere, kes on Kaljuranna toetaja. «Inimeste toetus tal on, valijameeste toetus tal on. Küsimus on, kas valimiskokku lähevad erakonnad või Eesti rahva esindajad. Kui lähevad Eesti rahva esindajad, siis Eesti rahva hulgas on Marina kõige populaarsem kandidaat,» lisas Randpere, kelle sõnul oleks küsimus tekkinud, kui Kaljurand poleks sellise toetusega kandideerinud.«Loomulikult on see julge samm Marina poolt, aga mina teda toetan ja annan hea meelega allkirja, et teda üles seada. Lõppkokkuvõtes see on tema isiklik otsus, sest sellega ta muudab ju oma elukäiku.» Randpere usub, et selle käiguga võidab Kaljurand mõned nii-öelda protestihääled. «Neid inimesi, kes ei tunne ühtekuuluvust ühegi erakonnaga, on hästi palju.» Randpere peab tõenäoliseks, et teises voorus ongi vastamisi Marina Kaljurand ja Siim Kallas.