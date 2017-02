Kaitseminister autasustas Toronto Eesti Seltsi juhatust

Kaitseministeeriumi autasu pälvis ka Lenna Kuurmaa, fotol Iraagis koos Vanilla Ninja teiste liikmetega Katrin Siska ja Piret Järvis (Foto: Kaitseministeerium)

Kaitseminister Margus Tsahkna autasustab Eesti vabariigi 99. aastapäeva puhul Eesti riigikaitse arendamisel ja toetamisel silma paistnud inimesi.Kaitseminister ütles, et tal on hea meel vabariigi aastapäeva eel tõsta esile tublisid mehi ja naisi, kes on aidanud luua tugevat ja kaitstud riiki."Autasu saajate hulgas on nii diplomaate ja riigiametnikke kui ka õpetajaid, ettevõtjaid, sportlasi ning muusikuid. Neid kõiki saab iseloomustada ühtemoodi – nad on andnud märkimisväärse panuse Eesti riigi ja selle kaitse heaks," ütles Tsahkna.Kaitseministeeriumi II klassi teenetemärgi pälvis Soome kaitseatašee Eestis kaptenleitnant Jussi Vuotilainen, kelle teenistuse ajal on Eesti ja Soome kaitsekoostöö oluliselt tihenenud. Kaptenleitnant Vuotilainenil on olnud suur roll Eesti soomusmanöövri võime arendamises ja jalaväe lahingumasinate CV9035 spetsialistide koolitamises Soome soomusväekoolis. Samuti on ta aidanud ette valmistada Eesti kavandatavat liikursuurtükkide K9 hanget Koreast.Kaitseministeeriumi III klassi teenetemärgiga tänas kaitseminister möödunud sügisel läbiviidud välkõppusel Okas Kaitseliidu kompaniid juhtinud reservleitnant Mihkel Puuseppa ja staabikompanii formeerimisel osalenud reamees Martin Kupperit.Laulja Lenna Kuurmaad autasustas minister kaitseministeeriumi III klassi teenetemärgiga korduvate esinemiste eest lahingutegevuse piirkonnas Iraagis ja Afganistanis teenivatele kaitseväelastele, samuti Carolin Illenzeeri Fondi ning vigastatud kaitseväelaste toetuseks korraldatud heategevuskontsertidel.Kaitseminister tunnustas väljapaistva teenistuse eest Eesti ja Euroopa Liidu kaitsekoostöö arendamisel kolonelleitnant Margot Künnapuud, kes on kõrge professionaalsuse ja nelja lapse emana paljudele eeskujuks.III klassi teenetemärgi pälvis pikaaegne aktiivne riigikaitseõpetaja Ahto Mäeots, kes alustas iseseisvalt riigikaitsetundide andmist Paide Gümnaasiumis juba 1989. aastal. Mitmed tema endised õpilased on õppinud või õpivad praegu ohvitserideks kõrgemas sõjakoolis. Üks tema õpilasi on olnud endine kaitseminister Sven Mikser.III klassi teenetemärgi sai ettevõtte Milrem juhatuse esimees Kuldar Väärsi, kellel on suuri teeneid Eesti kaitsetööstuse arendamisel nii ettevõtjana kui ka Eesti Kaitsetööstuse Liidu nõukogu esimehena.Kaitseministri tänu pälvisid möödunud aastal oluliste kaitsealaste uuenduste elluviijad, kes lõid riigi kaitseinvesteeringute keskuse, koostasid pikaajalise riigikaitse arengukava, korraldasid NATO liitlaste kohaloleku suurendamist Eestis ning korraldasid või osalesid lisaõppekogunemisel Okas.Samuti tähtsustas kaitseminister erinevate tunnustustega riigikaitseõpetajaid, Noorkotkaste ja Kodutütarde eestvedajaid, samuti kaitsetööstuse edendajaid.