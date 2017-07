Jõekääru laager avas uksed Eesti Elu

Jõekääru Suvekodu alustas oma tänavust laagrisuve pühapäeval, 2. juulil. Nagu Monika Roose-Kolga oma avasõnas ütles, on Kanada pindalalt teine suurim riik maailmas; ja sellel tohutult suurel ning loodusrikkal maal asub suhteliselt väike Jõekääru. „Meile, eestlastele on ta aga mitmeti suurepärane — siin on palju vaimu, mida meie vanavanemad ning vanemad Eestist põgenedes palju aastaid tagasi kaasa tõid ning siia paigutasid. Nendele kuulub meie siiras austus ning tänu. Seda rahvuslikku vaimu oleme hoidnud ja püüame ka edasi kanda, niikaua kui see on võimalik.“Jõekääru on globaalselt tuntud, jätkas kõneleja; lapsi on tulnud Kanadast, Ameerikast ja ka Eestist. Nende omavaheline suhtlemine on kindlasti huvitav ja kasulik, mis loob sõprust, arendab ning laiendab silmaringi teiste kultuuride kohta.Jõekääru nimel tänas kõneleja lahkeid annetajaid ning abilisi, kes on hoidnud meid tegevuses, et lastel oleks vääriline suvekodu, kus veeta nädal või paar: eriline tänu kuulub ausponsorile, Eesti Sihtkapitalile Kanadas, kes on ikka ja jälle Jõekääru lastelaagrit toetanud märkimisväärse summaga. Ta tõi esile ka teisi annetajaid ning inimesi, kes on igal aastal Jõekääru eduka tegevuse eest hea seisnud.Jõekääru tegutseb Jõekääru Seltsi liikmete näol. Komitee liikmed on: Kersti-Li Fischer, Linda Karuks, Ilmar Kütt, Kristina Lillakas, Leiki Luud, Heikki Novek, Krista Spence, Inge Tamm, Eerik Valter ja Monika Roose-Kolga.Olulised teated: Mudilastepäev toimub laupäeval, 8. juulil alates kella 9 h.Jõekääru JK65 perepäev toimub laupäeval, 15. juulil alates kell 2 pl. Vanematele ja lastele pakutakse põnevat tegevust: laste esinemine JKTalent, ühisõhtusöök, tants ja lõke Klemmeri rannas.Monika Roose-Kolga kuulutas Jõekääru Lastesuvekodu laagri avatuks ning soovis kõigile rõõmsat ja päikesepaistelist suve.Laagri esimene nädal on Eesti keele nädal, teine nädal kannab nimetust JK Talent, kolmas — Sport ja kunst, neljas — Võrkpallinädal ning viies on Lõpunädal.Laagri avapäeval lõunasöögil. Foto: Inge Tamm