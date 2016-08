Itaaliat raputas 6,2-magnituudine maavärin, Amatrice väikelinn on pea üleni hävinud Ametlik hukkunute arv on tõusnud 120ni

24. august 2016Reuters, AP, AFPReutersVideo:ReutersKliki, et vaadata täispikka videotItaalia keskosa tabas ööl vastu kolmapäeva maavärin, mille tugevuseks mõõdeti 6,2 magnituudi. Maavärin toimus Perugia ja Norcia linnade vahel.Senistel andmetel on hukkunud vähemalt 120 inimest, tegelik arv on ilmselt oluliselt suurem. Mõnedel andmetel on teadmata kadunud vähemalt 150 inimest, ent ametnikud tunnistavad, et tegelikult puudub neil kadunud inimeste arvust ülevaade.Amatrice linnapea Sergio Pirozzi ütles meediale, et 2700 elanikuga linnas puudub elekter ja purustused on ulatuslikud. "Linna ei ole enam," ütles linnapea telejaamale Rai. "Palume abi."ReklaamPunase Risti esindaja Tommasso della Longa kinnitas neid sõnu. "Meie esindaja Amatrices ütles, et väikelinn on peaaegu täielikult hävinud," ütles della Longa. "Olukord on raske."Itaalia maavärin