Ilves kutsus demokraatia kaitseks sularahast loobuma

08. september 2016Toomas Hendrik IlvesFoto: Andres PuttingPresident Toomas Hendrik Ilves leiab, et demokraatia kaitseks oleks parim viis sularahavaba ühiskond, vahendas ERRi uudisteportaal.Ilves käis selle idee välja tänasel Avatud Ühiskonna Foorumil „Venemaa Euroopas: mida toob tulevik?“, kus ta ta märkis, et nn pehme jõu kasutamise meetodite tipus on jälitamatu sularaha.Ilves märkis, et riikides, kus demokraatia on nõrk, lokkab korruptsioon, kus sularaha mängib olulist rolli. Seetõttu leiabki Eesti riigipea, et kaotades sularaha, saaks demokraatiat märgatavalt tugevdada. Tema sõnul on tehnoloogia selleks valmis.