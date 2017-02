Herkel: Keskerakonna ja Reformierakonna domineerimine pidurdab jätkuvalt Eesti arengut ja poliitilist kultuuri

riigikogu.ee 04.02.2017 /

“Keskerakonna ja Reformierakonna domineerimine on olnud aastaid Eesti arengu ja toimiva poliitilise kultuuri suurim pidur,“ ütles Vabaerakonna esimees Andres Herkel kommentaariks täna avaldatud erakondade reitingutele.



„Näeme, et see jätkub ka pärast valitsuse vahetust, kusjuures Keskerakond on astunud paljudes küsimustes Reformierakonna kingadesse, lastes enda ametnikkonnal rahulikult juhtida.“



Vabaerakond ei ole Keskerakonna ja Reformierakonna senisesse domineerimisse suutnud mõra lüüa. „Meie teadlik toetus valimisliitudele eesseisvail kohalikel valimistel kõneleb sellest, et nende erakondade domineerimise lõpetamiseks on vaja kaasata hoopis laiemad sõltumatu vaatega jõud,” ütles Herkel.