Helsingin Sanomat: Ilves on kahjustanud Eesti ja Soome suhteid PM

Pildil Sauli Niinistö, Toomas Hendrik Ilves. Саули Нийнисте и Тоомас Хендрик Ильвес. EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX BALTICSSoome päevalehe Helsingin Sanomat kolumnist Jussi Niemeläinen kirjutab, et ametiaega lõpetav president Toomas Hendrik Ilves on kahjustanud Eesti ja Soome suhteid. Ta käib välja isegi mõtte, et Eesti üritab Soome ja USA sõjalist koostööd takistada.Niemeläineni artiklis seisab, et Soome välispoliitika juhtkonnale on presidendivahetus eriti hea uudis, sest hoolimata üldsuse soosivast suhtumisest Ilvesesse, on Eesti praegune president halvasti mõjunud naaberriikide omavahelisele läbisaamisele. Eriti halvasti saavat omavahel kolumnisti sõnul läbi Ilves ja Soome president Sauli Niinistö, kes väldivad üksteise seltskonda.Suhete halvenemise põhjuseks tuuakse Soome ja Eesti erinevat Venemaa-poliitikat, eriti pärast 2014. aastat, mil viimane Krimmi annekteeris. Helsingi arvates on Eesti Vene-poliitika ettevaatamatu. Niemeläinen väidab, et tegelikult seisab lahknevus siiski mitte poliitikas, vaid erinevas diplomaatilises lähenemises.Teine lugu on aga diskussioonis Soome NATO-liikmesuse üle, kus oma osa on mängida ka Ilvesel, kes ärritas põhjanaabreid oma alliansi-suunaliste õpetussõnadega. Lisaks levib Niemeläineni sõnul Helsingis viimasel ajal uskumus, et Eesti üritab aktiivselt ära hoida Soome ja USA sõjalise koostöö süvenemist. Selle nägemuse järgi tahab Eesti Soomet NATOsse ja seisab igale muule variandile vastu.Kõige selle tõttu on kolumnisti arvates suhted Soome ja Eesti vahel läinud käärima juba väljaspool konkreetseid isikuid.Loo vastukajaks kirjutas Soome poliitik Alexander Stubb oma Twitteri kontol, et peab Niemeläineni analüüsi imelikuks ja valitsuses oldud 8 aasta jooksul sai ta president Ilvesega alati hästi läbi.