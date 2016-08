Helme on nördinud, et teda debatile ei kutsutud: kust võtab ERR-i toimetus õiguse otsustada, kes on õiged presidendikandidaadid ja kes ei ole?

26. august 2016Anna Põld, reporter-toimetajaMart HelmeFoto: Sven ArbetERR-i nõukogu on võtnud vastu otsuse, et kõiki presidendikandidaate koheldakse võrdselt. Antud juhul ei ole mingi võrdse kohtlemisega tegemist, leiab EKRE presidendikandidaat Mart Helme.Pühapäeva õhtul toimub ETV-s presidendikandidaatide debatt, kuhu esialgu ei kutsutud Siim Kallast, Marina Kaljuranda ega Mart Helmet. Kohal on aga Eiki Nestor, Mailis Reps ja Allar Jõks, kelle nimed on riigikogu 1. voorus ametlike presidendikandidaatidena valimiskomisjonile edastatud.Paar päeva tagasi selgitas ERRi juhatuse liige Ainar Ruussaar Delfile, et mitteametlikke kandidaate tahaks saatesse kutsuda küll, kuid seda tehes rikutaks seadust.ReklaamPärast teema avalikkuses tõstatamist tehti mööndus Siim Kallasele, kuid selle peale on omakorda nördinud Mart Helme. Tõsiseltvõetavate kandidaatidena kutsuks ta endaga ERR-i eetrisse kaasa ka reformierakondlase Urmas Paeti kui ka välisministri Marina Kaljuranna."Nüüd püüavad nad selgeks teha, et stuudiosse kutsutakse neid, kellel on allkirjad koos. Tänase seisuga ei ole Kallasel allkirju koos paberi peal," selgitas EKRE esimees ja ametlik presidendikandidaat Mart Helme Delfile.Helme nentis, et praegust olukorda arvestades muutub üha vähem tõenäolisemaks, et president riigikogus ära valitakse ning seetõttu on oluline tutvustada võimalikult palju neid kandidaate, kes valimiskogus kandideerivad. "Valimiskogus seatakse mind üles - selles ei ole mingit kahtlustki. Siin ei ole võrdse kohtemisega mingit tegemist," selgitas Helme. Samuti on Helme nördinud ERR-i ennatlikust suhtumisest, nagu oleks kindel, et Kallas saab riigikogu teises valimisvoorus allkirjad kokku ja tema ei saa. "Aga võib-olla saan mina ka teise vooru allkirjad kokku - kust te teate, et ei saa?" selgitas Helme.Loe veel:ETV pühapäevases presidendidebatis osaleb siiski ka Siim Kallas (53) 25. august 2016ETV ei lase Siim Kallast ekraanile (66) 23. august 2016"See on nende poolt täiesti voluntaristlik käitumine, mis ei ole kooskõlas ERR-i kevadise otsusega," lisas Helme. Lisaks sellele ärritab Helmet suhtumine, kus avalikkuses lahterdatakse presidendikandidaadid kahte leeri. "Kust võtab ERR-i toimetus õiguse otsustada, kes on õiged kandidaadid, kes on edukad, tõsised, kandidaadid ja kes ei ole?" küsis Helme.EKRE tegi ERR-ile pöördumiseEesti Konservatiivne Rahvaerakond pöördus Eesti Rahvusringhäälingu eetikanõuniku poole juhtimaks tähelepanu, et ERR ei kohtle oma programmides kõiki presidendikandidaate võrdselt.Erakond pöördus eetikanõunik Tarmu Tammerki poole pärast seda, kui ETV toimetus otsustas, et pühapäeva õhtul ETV ekraanil toimuvasse debatti ei pääse Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaat Mart Helme ettekäändel, et ta ei kandideeri riigikogu valimisvoorudes."Seda, kes võidakse seada üles teises voorus ei saa pühapäeva õhtuks keegi kindlalt öelda, kuid see pole tegelikult oluline. Oluline on see, et Mart Helme on erakonna ametlik kandidaat ja sellisena on asja käsitlenud nii teised erakonnad kui ka meedia üldiselt," leiab EKRE aseesimees Martin Helme."Rahvusringhäälingu nõukogus kehtestatud kord ütleb, et valimiste kajastamisel järgitakse kandidaatide võrdse kohtlemise ning poliitilise tasakaalustatuse ja erapooletuse põhimõtteid. Tänase seisuga ei ole Mart Helmet kutsutud ühtegi Vikerraadio vastavasse saatesse, mis juba rikub nimetatud sätet. Nüüd ei soovi toimetus teda kutsuda ka presidendikandidaatide debatile teles."Martin Helme sõnul ei pane nõukogus kehtestatud kord mingeid piiranguid või tingimusi selles osas, kuidas tuvastada, kes on või ei ole presidendikandidaat. "Fakt on see, et Mart Helme on presidendikandidaat. Tema debatile kutsumata jätmine on jäme tasakaalustatuse, võrdse kohtlemise ja erapooletuse põhimõtte rikkumine."