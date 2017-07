Galerii ja video: Briti tankid Mustamäel panid rahva ahhetama PM

Siim Kamssuvereporter7. juuli 2017 17:40VAATA GALERIIDKliki, et vaadata tervet videotTäna pärastlõunal demonstreerisid Briti sõjaväelased koostöös Eesti kaitseliiduga Mustamäe keskuse parklas erinevat sõjaväetehnikat, mida näeb ka täna samas esilinastuvas uues Transformerite filmis.Kell 15.30 saabusid veokitel Mustamäe keskuse ette Challenger 2 tüüpi tankid, liitlaste soomuk Warrior, iseliikuv suurtükk, pioneertank Trojan ja soomustatud juhtimissõiduk Panter. Samad tankid osalesid täna Apollo Kinos esilinastuva filmi «Transformerid: viimane rüütel» võtetel eelmise aasta novembris, selgitas kapten Robert Atchison Eestis baseeruvast Ühendkuningriigi kontingendist.Masinaid olid uudistama tulnud nii noored kui vanad. Lapsed tormasid naerusuil, nutitelefonid näpus, tankidele järele ja arutasid isekeskis, milline tank kõige vingem on. Need lapsed, kes veel Transformerite uut filmi näinud ei olnud, ootasid ärevalt järgmist kinokülastust.Veokikolonn saabus Mustamäele sõjaväepolitsei ekskordiga, kohapeal reguleerisid liiklust politseiametnikud. Toimuvat olid uudistama tulnud ka päästjad.Tankid laeti veokitelt maha Sääse teel ja edasi sõitsid masinad valju mootorilõrina ja roomukikrigina saatel Mustamäe keskuse parklasse, kus sõjaväelased need ettenähtud kohtadele seadsid. Sündmuspaigalt lendasid üle ka hävituslennukid.Kaitseliidu Tallinna Maleva teavituspealiku Sigrid Hartmani sõnul olid kõik huvilised oodatud masinatele turnima ning soovi korral ka sisse piiluma. Demonstratsioon peaks kestma kella 15st kuni 20ni, kella 17st oli veel viimane tank parkimata.