Frankfurdi Eesti Kooli teatritrupp osales Eestis teatrifestivalil Eesti Rada

5.–6. maini toimus Harjumaal Kolga koolis vabariiklik algklasside teatrifestival, millest võttis osa Frankfurdi Eesti Kooli teatritrupp.Mahuka näidendi ettevalmistamisel tuleb ette, et mõnel lapsel saab poole peal võhm otsa. Juba käimasoleva projektiga liitus jaanuaris Müncheni Eesti koolist Helena, kes võttis üle Nunnu rolli. Nii sündis Frankfurdi-Müncheni ühisprojekt: kahel nädalavahetusel harjutati koos. Töö oli intensiivne ja pingeline, aga nagu ütleb eesti vanasõna: “Raske õppustel, kerge lahingus”.Oma panuse etenduse õnnestumiseks andis ka Miksteatri lavastaja ja näitleja Kaido Rannik, kelle käe all said noored kahepäevase lühikoolituse näitlemisest. Muidugi ei saa mainimata jätta toredaid ja lahkeid vanemaid, kes lapsi moraalselt toetasid ja abistasid ning kelle käe all valmisid maitsvad kodused lõunasöögid.Kolga kooli õpilased korraldasid festivalil osalejatele toreda vastuvõtu ning pakkusid lahkelt meie väikestele näitlejatele kodumajutust. Lapsed said võimaluse oma eesti keelt lihvida ning saada kohalikelt huvitavaid teadmisi Eesti koolielust. Oma etteastega jäid väikesed näitlejad rahule. Noored said huvitava kogemuse võrra rikkamaks, õppisid töötama meeskonnas, arendasid teiste kuulamise oskust ning loomulikult said jälle sammukese lähemale Eesti kultuurile.Linda Blum,Müncheni Eesti Kooli õpetajaMissugune see “Eesti Kool” peaks olema ehk mida teha koos, kui kokku tulevad erinevas vanuses ja erineva keeletasemega lapsed, kes “Kes aias” enam mängida ei taha? Minu vastus oli: mängime teatrit, töötades ühise konkreetse väljundi nimel, ära kasutades laste tugevaid külgi ja toetades nõrgemaid, alustades funktsionaalse lugemisoskuse arendamisest ...Süües kasvab isu. Kogemus esinemisest Eesti Raja peol Kölnis näitas: suurem siht ja arvukam publik mobiliseerib. Kellele veel esineda? Eestis on kooliteatrid oma festivalide süsteemiga väga heal tasemel, miks mitte otsida sidet Eesti koolieluga ja mõõta oma jõupingutusi kompetentse kodupubliku ees, ühendades reis veel õppekäikudega Tallinnas!Juhus tahtis, et umbes samal ajal tuli samale mõttele – lõimida ulgueesti lapsi Kodu-Eesti koolisündmusesse – selleaastase teatrifestivali korraldaja Terje Varul, Kolga kooli kirglik kirjandusõpetaja ja teeneka kooliteatri Kohal-olijad eestvedaja. Olime esimese väliseesti kollektiivina teretulnud ja hüppasime üle maakondlikest eelvoorudest, sattudes mõõtu võtma kohe parimatest parimatega. Kuigi meie osalemise mõte ja moto oli muidugi eelkõige osasaamisrõõm, tuli kohalolijana salamahti väike võistluspisik ja -närv ikka sisse.Näitlejapreemia Silver Helgile räägib iseenda eest. “Pingevaba loo vaatajani toomise eripreemia” Frankfurdi Eesti koolile rääkis žürii esimees Linnateatri näitleja Margus Tabor juhedajate vestlusringis lahti järgmiselt: meeldis julgus, kuidas lähenesime – väiksese sisulise nihestusega – Kivirähki 1996. aastal kirjutatud materjalile.Kontekstis, kus juttu kergekäelisest silditamisest ja lahterdamisest, tundus endiselt õige kasutada autori originaalsõnastust “neeger” ja mitte libastuda silmakirjalikul moodsa poliitkorrektsuse teel. Liiatigi oli meil musta hiire rolli võtta tõmmunahaline pooleesti tüdruk Isabel, kes mängleva bravuuriga seda rolli kandis ja näitlejapreemia ka kuhjaga ära oleks teeninud. Saatsime Valge Hiire Nunnu Ameerika asemel avastama Eestit: tee lavastusse leidsid kummipaatides pagulased ja okasroosikeseunne langenud kikilipsuga president kummijänku Albert, kes “ometi ei saa kahe printsessiga korraga abielus olla”. Laste soovil ei saanud me siiski ka Ameerikast päris mööda: ära sai söödud pirakas piparkoogimees Trump. “Eks ole see söögi värk on ikka kõige tähtsam asi maailmas,” rõhutas seepeale rahulolevalt kõhtu hõõrudes Hall Hiir Silver oma elufilosoofiat. “Kes siis veel ei peaks pinevatesse poliitilistesse teemadesse pingevaba mängulisusega lähenemist tooma kui mitte väliseestlased oma kõrvalpilguga,” võttis Tabor meie panuse ja kunstilise tulemuse kokku.Hoidsime lippu kõrgel: ulgueesti kollektiividele hoitakse ka järgmistel aastatel uks hea meelega lahti.Eha Salla, Frankfurdi Eesti Kooli teatritrupi juhendajaPildiallkiri: Frankfurdi Eesti Kooli teatritrupp enne esinemist: (vasakult) Karina Ründva, Silver Helk, Mattias Ründva, Isabel Arunachalam, Helena Blum, Agnes Helk.Foto: Linda Blum