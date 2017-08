FOTOD | Donald Trump saabus tormist laastatud Texasesse DELFI

29.08.2017,Galerii: 8 piltiSTORM-HARVEY/TRUMP Foto: CARLOS BARRIA, REUTERSUSA president Donald Trump ja tema abikaasa Melania saabusid Texasesse, et saada ülevaade tormi Harvey tekitatud kahjust.Rannikulinna Corpus Christisse jäi reede õhtul neljanda kategooria orkaanina saabunud Harvey teele.Delfi kirjutas täna, et Ameerika Ühendriikides Texase rannikul nädalavahetusel maabunud võimas orkaan Harvey, millele järgnenud tulvavete meelevalda jäi ka enam kui kuue miljoni elanikuga metropol Houston, ei paista osariigi kohalt lahkuvat ja ähvardab piirkonda veel päevi katastroofiliste üleujutustega.ReklaamAmetnike sõnul võtab orkaanijärgsest katastroofist toibumine aega aastaid, sest kohalike, osariigi ja föderaalametnike sõnul on kataklüsm nii tohutu, et neil on raskusi selle ulatuse mõõtmise ja tagajärgedega võitlemisel, vahendab ajaleht The New York Times.Tormi laastatud piirkond, mille sekka kuulub ka USA suuruselt neljas linn Houston, on nii laiaulatuslik, et kellelgi ei ole hetkel aimugi, kui palju inimesi on kadunud, on suudetud evakueerida, on leidnud peavarju või on jäänud oma üleujutatud kodudesse lõksu.