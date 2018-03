Fookuses: eraelus truudusetult ladvikult pole mõtet oodata ustavust riigile ja rahvale Objektiiv

Markus Järvi& Varro Vooglaid -7. märts 2018Jaga FacebookisObjektiivi saates “Fookuses” on seekord arutusel kaks teemat: president Kersti Kaljulaidi eraelu, millele Ingrid Veidenbergi artikkel Eesti Päevalehe laupäevalisas valgust heitis, ning Toomas Sildami nädalakommentaar, milles autor väidab, et Venemaa kadestab mitte ainult Eesti demokraatiat ja turumajandust, vaid ka meie seotust Euroopa Liidu ja NATOga. Stuudios vestlevad Varro Vooglaid ja Markus Järvi.Presidendi eraelu valgustavat Ingrid Veidenbergi artiklit “Rääkimata lugu. Kuidas president Kersti Kaljulaid ja Georgi-Rene Maksimovski teineteist leidsid, paare vahetasid ja kokku jäid” Markus Järvi hinnangul eriti kerge just kommenteerida pole, kuigi lahkamist selles väidetu väärib.“Ma arvan, et me pole ainukesed, kes seda artiklit lugedes tundsid, et see on midagi sellist, millest ei taha õieti rääkida, kuna viisakas inimene tunneb, et selliseid asju ei peaks üldse avaliku arutelu objektiks tõstma. Normaalsel juhul seda ei peakski tegema. Kuivõrd aga tegu on ikkagi inimesega, kes on mitte valitud, vaid pandud Eesti Vabariigi presidendiks, ilma et avalikkus üldse teaks, millise inimesega tegu on, siis selles kontekstis väärib see artikkel enamat tähelepanu,” põhjendab Varro Vooglaid Objektiivi “Fookuses” saate jaoks harjumatut teemavalikut.Kollase alatooniga temaatika käsitlemiseks leiab Markus Järvi veel ühe põhjenduse: “See artikkel kirjeldab olukorda, mis Eestis on muutunud sümptomaatiliseks. Meil nimelt peaaegu puudub truu abieluinstitutsioon mitte ainult praktikas, vaid ka ideede ja ideaalide tasandil,” arvab Järvi.Mõlemad saates osalejad leiavad, et selline olukord toob endaga paratamatult kaasa katastroofilisi tagajärgi mitte ainult eraelulisel vaid ka avaliku elu tasandil.“Inimene on tervik ja kui tal puudub truuduse voorus, siis ei suudeta olla ustav ega truu mitte üheski valdkonnas, olgu riiklikus või ühiskondlikus elus,” leiab Järvi.Saate teises pooles kommenteerivad Vooglaid ja Järvi ajakirjaniku ja president Ilvese pressinõuniku Toomas Sildami nädalakommentaari, kelle arvates on Venemaa kade, kuna meil on kõik, mida neil ei ole – demokraatia, sõnavabadus, turumajandus, vaba meedia, lisaks liitlassuhted Euroopa Liidu ja NATO-ga.Kuulake ja vaadake lisa videost!