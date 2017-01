Euroametnikud jätsid koolipäevikutest kristlikud pühad välja, islami omi mitte

16.01.2011, 11:49Foto: Andres PuttingEuroopa Liit trükkis koolidele jagamiseks kolm miljonit päevikut, mille kalendrites on märgitud moslemi, hindu, sikhi, juudi ja hiina usu- ja tähtpäevad, samuti Euroopa päev 9. mai, kuid puudub igasugune viide kristlikele pühadele nagu jõulud ja lihavõtted.Kolme miljoni 2011. aasta märkmiku trükkimine läks maksumaksjatele maksma 4,4 miljonit Briti naela, vahendab Daily Mail.Ligi 350 000 neist on juba Suurbritannia koolidele välja jagatud. Märkmikus puuduvad igasugused viited jõulupühadele, lihavõtetele ja paastuajale, samal ajal kui euroametnikud ei ole unustanud märkimast 9. mail tähistatavat Euroopa päeva.Volinik vabandasEuroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli oli sunnitud vabandama ja ütles: „Me kahetseme seda ja vabandame."Selle üldise vabanduse taustal saadeti alandlik pöördumine Prantsusmaa valitsusele ja Prantsusmaa katoliiklikule kirikule, kes olid kristlike pühade väljajäämise peale kaevanud otse Brüsselile.Euroopa Liidu ametnikud on seda nimetanud „jämedaks veaks", kuid pole selgitanud, kuidas võis see juhtuda.12-16-aastastele õpilastele mõeldud kalender-märkmikud sisaldavad palju tänapäevast infot nagu näiteks mobiilikõnede hinnad, interneti ohud ja info kliimamuutuste kohta.Üldsõnalisest vabandusest ei piisaSaksamaa konservatiivne europarlamendi liige Martin Kastler süüdistas Euroopa Komisjoni agressiivses ateismis ja nimetas seda talumatuks. „On häbematu nimetada seda lihtsalt veaks, ükskõik kui suureks," rääkis Kastler. „Ma nõuan, et vastutav ametnik annaks koheselt aru."Kastler ootab Euroopa Komisjoni presidendilt isiklikku vabandust, sest kahtlustab, et kristlike pühade väljajätmine päevikutest oli tahtlik.Kõnealune viga on järjekordne löök Euroopa Komisjonile, kes on niigi liikmesriikide tugeva surve all, kas või Türgi EL-liikmelisuse teemal.