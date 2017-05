Ergastav kohtumine Eesti Elu

Saage tuttavaks: skaudid Helen Pill ja Eino Muuga Tartus skautide ja gaidide jüripäeva laagri lõppakordil, jüripäeva paraadil.23. jürikuul, kui Eesti Skautide Ühing koos Eesti Gaidide Liiduga pidas Tartu Raekoja platsil jüripäeva laagri lõpetuseks paraadi, jälgis seda kõrvalt üks vanem meesterahvas skaudivormis ja -kaabus. 85-aastane põline tartlane Eino Muuga andis skauditõotuse sealses Pauluse kirikus 24. veebruaril 1939, astudes Ilvese lipkonda. Tema juht, Pauluse koguduse õpetaja Harri Haamer oli ta kohe skaudiks ja mitte hunduks võtnud. Praegu tegutsevad Ilvesed Taaralinnas taas. Eino mäletab nagu eilset päeva, kuidas Tähtvere pargis võitsid nad skaudi võmmi ja varga mängu ning auhinnad (Georg Stude šokolaadid) andsid neile üle president Päts, kindral Laidoner ja ratsaväerügemendi ülem Raamot isiklikult.Pärast sõda keeldus Eino pioneeriks astumisest ning põgenes, kuid püüti Königsbergis rongis kinni ja saadeti 4 aastaks Karaganda oblastisse Kasahstanis. Põhimõtteliselt selle eest, et ta oli skaut. Temaga oli seal veel üks eesti poiss, kes oli ka olnud skaut. 1980ndatel oli Eino Tartu KEKi poisteklubi Peka juhendaja ning sealt sai nime Peka vana. Kui 1989 hakkasid Tartus eetser-skaudid taas tegutsema, lõi ta koheselt seal kaasa.Oma vormi, küll mitte elu kõige esimese, kuid 1980ndate lõpus õmmeldud, oli Eino juba annetanud Eesti Rahva Muuseumile ning laenutas selle sealt paraadipäevaks! Neid lasti tol ajal õmmelda Pärnu õmblusvabrikus “sõjaväevormi” nime all, kuid taskud on ju erinevad. Nii tore oli näha, kuidas pärast paraadi lõppu kogunes Eino ümber palju juhte ja noori, uudistamaks tema vormi, märke ja küsides tema skauditee kohta.Eino aga jõudis paraadile tänu tema kõrval seisvale Helen Pillile, kes helistas talle ja uuris, kas ta sooviks minna paraadi vaatama ning olevat saanud kohe jaatava vastuse. Helen alustas skauditeed 2000. a. Kõrvemaa lipkonnas ja alates 2006. a. on tegutsenud Tartumaa Skautide ja Gaidide Maleva juures. Ta kuulus 2008-2012 Eesti Skautide Ühingu peastaapi, kus oli hundutööalajuht. Aastal 2010 osales Helen USAs Kajaka salga õppeprogrammis Järvemetsas ja laagris “Terasvanne”. Nad saavad oma salgaga vähemalt kord aastas kokku ja meenutavad oma kajaka olemise aega Järvemetsal. Helen kohtas oma abikaasat Marko Pilli ka tänu skautlusele ja neil on kaks väikest poega Meelis ja Madis. Pere kõrvalt teeb Helen ettevalmistusi juulikuiseks suurlaagriks “Seiklusratas”, kus tema vastutusalaks on lasteaed ja perede ala.Jüripäeva paraad on jõudnud Tartu raekoja platsini. Lehvivad Keila hundurühma Osavate Panterite lipp (vas.) ja Okaskandle lipkonna lipp. Okaskannel on tegev Väänas, Tallinnas, Keilas ja Tabasalus. Lipkond asutati Belgias 1945, okastraatidega ümbritsetud Zedelgemi sõjavangilaagris ning sealsest 130st liikmest tegutsesid paljud skaudijuhid hiljem kodumaast kaugel.Tekst ja fotod: Riina Kindlam, Tallinn