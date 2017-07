Endise torontolase (nüüd elab ta Eestis) Riho Esko Maimetsa laul laulupeol! FB

Ene Timmusk FBNii tore on kuulda-näha, kuidas Torontost pärit ja nüüd Eestis elava Riho Esko Maimetsa laulu lauldi laulupeol. Võime ta üle väga uhked olla! Mina küll olen, seda enam, et mul oli kunagi rõõm Eesti koolis tema õpetaja olla :-) Ja laul on ju tõesti väga kaunis. Palju õnne talle ja loodetavasti kuuleme tulevikus veelgi rohkem ta loomingut meie rahvapeol! Siin on katkend ETV ülekandest. 8-tundi pikk saade on nähtav siin (Riho laul on kusagil 3tunni 29minuti kohal): http://etv.err.ee/…/5b697ff5...