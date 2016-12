EKN läkitus detsember 2016

Pühitseme oma perekondadega koos jõulupühi ja uue aasta tulekut, samal ajal au sees pidades eesti traditsioone ja rahvuse päritolu. Meenutame sellega oma mitme põlve vanuseid esivanemate kombeid kaugel maakohtades. Tuletame endile meelde, kuidas nemad raskusi trotsides pühitsesid jõulupühi okupatsiooni eest põgenedes ning kohandudes kohalike oludega ja rajades uusi võimalusi Kanadas, mida täna kõrgelt hindame.Sel aastal, mil maailm on ärevil geopoliitilise ebakindluse tõttu üle mitme generatsiooni, on siiski põhjust olla uhked meie ühiskonna saavutuste üle ja vabaduse eest, mida meie kodumaa on nautinud viimase veerandsaja aasta jooksul. Oleme tänulikud, et meie ühiskond Kanadas seisab kõigele vaatamata elujõulisena, kuigi tal seisab ees tõsiseid väljakutseid.Vabatahtlikud, kes on aidanud eestlust ja eesti pärandit säilitada, väärivad siirast tänu nende panuse eest. Nende ennastsalgava tegevuse tulemusena kestavad meie koolid, skaudid/gaidid, suvelaagrid ja teised organisatsioonid, mis hoiavad meie eesti vaimu.Aktiivsete eestlaste perekondade arvu uus tõus Kanadas on andnud tõuke lasteaia ja täienduskoolide arengule. Eesti kultuuriministeeriumi ja Vancouveri vabatahtlike abiga, pakuti uusi eesti keele õppimise võimalusi Vancouveris Meie Kodus ja sealne kooliprogramm on uuendamisel.Hamiltonis on ühiskonna liikmed loonud uue täienduskooli, kus osalejate hulgas on perekondi, kes senini ei ole olnud aktiivselt ühiskonnaga seotud. Montrealis on eesti lasteaed kasvamas ning Toronto täienduskoolid on hakanud registreerima uusi lapsi eemalolnud perekondadest.Et luua endale aastaid kestvat võrgustikku sõpradest, siis pakuvad suvekodud Jõekäärul, Seedriorul ja laager Kotkajärvel parima võimaluse olla ja saada seotud eesti keelega keskkonnas, kus noori ümbritseb rahvuskultuur. EKN on otseselt seotud aktsiooniga, mis võitleb ebaõiglase ülikõrge maamaksu vastu, mis tõsiselt ähvardab meie suvekodude eksistentsi.EKN jätkab Kanada poliitikutele ja ajakirjandusele pingelise seisundi selgitamist Balti regioonis. Kuigi arusaam olukorrast on üldiselt teada, on igaüks meist siiski võimeline oma parlamendiliikmele rõhutama, kui tähtis on Kanada meelekindel hoiak NATOs ja selle liikmete solidaarne kaitse ähvarduste vastu. NATO kaudu on Eesti idapiir ka Kanada oma.Meie saame edendada demokraatiat, tegevuste läbipaistvust, seaduste primaarsust ning inimõiguste kasvu Venemaal, rõhutades oma MPle Magnitsky seaduse tähtsust, mis lubab Kanadal kehtestada sanktsioone Venemaa esindajate vastu, kes on seotud repressiivtegevusega. Demokraatlik Venemaa, kes respekteerib oma naabreid, annab kindlust Eesti sõltumatusele.Jõuluajal võime uuendada oma kohustusi oma ühiskonna vastu, olla kaaseestlastega osaduses, tähistada oma rahvuspärandit ning tugevdada sidemeid, mis meid ühendavad. Ainult koos oleme tugevad.Soovin kõigile rõõmsaid jõulupühi ja parimat uueks aastaks.Marcus KolgaEestlaste Kesknõukogu Kanadas esimees