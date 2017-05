Eestlannast balletisolist Eve Mutso-Oja tantsib Ameerikas Eesti Elu

Foto: Lea Kreinin10.-21. maini gastroleerib Šoti Rahvusballett Ameerikas (Berkeleys ja Los Angelesis) etendusega „Tramm nimega iha“ („A Streetcar Named Desire“). Selle ringreisiga tähistatakse Tennessee Williamsi samanimelise näidendi 70. ilmumisaastat. Balleti on lavastanud koreograaf Annabelle Lopez Ochoa ja draamalavastaja Nancy Meckler. Balletis on palju dramaatilisust, läbi tantsu on õnnestunud heita pilk inimtunnete sügavusse ja tõlkida keerulised inimsaatused balletikeelde. Balleti esietendus Šotimaal oli 2012. aastal. Blanche DuBois’ traagilist ja tehniliselt keerukat rolli tantsib eestlannast balletisolist Eve Mutso-Oja, kes pärast tosinat aastat Šoti Rahvusballetis tantsimist mullu sealt lahkus ning praegu tegeleb oma sooloprojektidega, kuid USA ringreisi ajaks veel korraks trupi koosseisu naaseb. Eve Mutso-Oja on öelnud, et Blanche on olnud tema jaoks kõige keerulisem roll ning selle tantsimine on olnud suur väljakutse. Eve sõnul on selles lavastuses midagi, mis teeb ta ka täna oluliseks.Pärast ringreisi Šoti Rahvusballetiga esineb Eve veel 27.-28. mail San Francisco rahvusvahelisel kunstifestivalil oma sooloetendusega „Unknown“, mis on baleriini sõnul autobiograafiline ning räägib piiride ületamisest ja astumisest tundmatusse.Eve Mutso-Oja tegemiste kohta saavad „Eesti Elu“ lugejad peatselt rohkem teada, sest balletisolist on lubanud anda eksklusiivse intervjuu.Esinemiste kohta saab infot: https://www.scottishballet.co....