Eestisse tagasituleku kingituseks vôttis sotsamet kôigi mu nelja lapse lasterahad ära FB

Eestisse tagasituleku kingituseks vôttis sotsamet kôigi mu nelja lapse lasterahad ära. Kuna olen viimased aastad Islandil tööl olnud, peaks sealne riik lasterahasid maksma. Paraku elavad kôik mu lapsed Eestis, käivad siin koolis ja lasteaias. Neljas sündis paar kuud tagasi, tema ei saanud ka mitte sünnitoetust. Ei Islandilt (me ei ela ju seal) ega ka mitte siit kodumaalt.

Aga just laste pärast saigi minul emana sinna kaugele tööle mindud. Vanaema aitas lapsi talveperioodil, kui mina ära olin. Ma ei käi valla ukse taga abirahasid kauplemas. Aastaid tagasi saatis poja ujumistrenni läbiviija valda avalduse, et vald toetaks. Ei toetanud, kuigi trenn oli arstide poolt soovitatud.

Elasin kolme lapsega 2 aastat ilma veeta majas. Hädad said aetud välikemmergus, pesime kilesaunas. Noorem laps oli siis vaid mônekuune. Tuli hajaasustuse veeprogramm, taotlesin ja pärast mitmeaastast küsimist saime toetuse. Paraku ei olnud mul omaosaluseks raha ja esimese talve Islandi teenistus aitas vee majja saada. Järgmisel aastal katus jne. Olen teinud palju kompromisse ja lastega arutanud, kuidas me paremini toime tuleme. Igal suvel oleme taas perega maha istunud ja arutanud, kuida edasi? Ma ei kurda, oleme hästi hakkama saanud. Ainuke, mis nüüd meelehärmi valmistab, on see, et olen tahtnud oma lapsi kodumaal kasvatada, et neile jääks alles see kôige kindlam koht maamunal- kodu ja armastus kodumaa vastu. Ma ei tahtnud lapsi sinna kaugele kaasa vôtta, seega oleksin vôtnud neilt kodumaa ja endalt pôhjuse kiiremini koju naasta. Nüüd aga on minu lapsed saanud "karistada" selle eest, et ema tahtis neile paremat elu anda. Nad on kahe riigi süsteemide vahele jäänud ja ebavôrdses seisus toimetulekutoetusest elavate vanemate lastega, keda riik toetab, toetab ka huvihariduse kulude osalise või täieliku katmisega. Meie katame kõik kulud ise - peotants, judo, jalgpallitrenn, keraamikaring. Kodus mängime minu juhendamisel erinevaid pille ja laulame. Ei olegi tegelikult ju midagi kurta. :) Kes tööd teeb, see saab ka oma lapsed kasvatatud, riigi abi või abita.

Aga ma ei anna veel alla. Minu ja mu laste kodu on siin Eestis.