Eesti vald palub inimestelt abi: kahjutuled on vallavalitsuse viinud pankroti äärele, inimesed on meeleheitel

26. august 2016Piirissaare tulekahju järgmisel päevallFoto: Anni ÕnneleidPiirissaare vald avas täna Facebookis lehekülje "Aita Piirissaart", mille eesmärk on koguda annetusi ja toetust valla heaks. Mäletatavasti on Piirissaarel lühikese aja jooksul olnud mitu ülisuurt põlengut."Kõige esmane mure on saarekese tuleohutus. Olemas on vabatahtlikud päästjad, kuid praegu puudub Piirissaarel korralik päästetehnika. Abi Räpina, Põlva või Tartu päästekomandode poolt jõuab kohale alles tunni ajaga," kirjutatakse Facebooki lehel.Viimase viie aasta jooksul on saart tabanud õnnetus kolmel korral:2012. aasta 21. aprill - tuleroaks langes siis kaks elumaja2016. aasta 16. mai - kolm elumaja ja palvemaja2016. aasta 31 juuli - kaks elumaja"Tuletõrje veevõtukohad on samuti viletsas seisus - neid oleks vaja puhastada. Tööde maksumuseks on vaid 3500 eurot, kuid kahjutuled on vallavalitsuse viinud pankroti äärele ja seda raha pole mitte kuskilt võtta. Lisaks viis tuli saarele elutähtsa palvemaja. See löök oli kõige valusam... Selle lohutust pakkuva paiga hukk on viinud inimesed meeleheiteni.Aita meid kasvõi paari euroga! Ja kui Sul pole see võimalik, siis aita meid moraalselt! Palun lisa see leht oma lemmikutesse! Tähtis on, et see informatsioon leviks! Räägi oma sõpradele. Äkki leiame koos need inimesed, kes soovivad annetada kas tuleohutuse või palvemaja taastamise heaks," kirjutatakse Facebooki lehel.