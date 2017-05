EESTI VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI PRESSITEADE

Karl Otsa artiklile Russian Victory Day in Toronto. Is it... : https://www.prageru.com/courses/history/why-isnt-communism-hated-nazism

Toomas Merilo artiklile Eesti Maja Torontos värskendas oma... : Silvi! Kiitust Sulle loogilise ja siira seletuse eest! Kiitust ka selle eest, et esined oma nime...

Uudis Himu artiklile Eesti Maja Torontos värskendas oma... : Kas keegi oskab öelda mitu Eesti Maja aktsiaid üldse olemas on? Kas igal aktsial on sama...

A grand conspiracy??? artiklile Toronto Estonian House shareholders vote... : I don't think any one on the Juhatus or Board of any of community organization wants to sink/do...

Karl Otsa artiklile Eesti Maja Torontos värskendas oma... : Very nicely written. Kudos

Silvi artiklile Eesti Maja Torontos värskendas oma... : minu loo jätk.... (jällegi mitte anonüümselt) Plaanid on praeguselt algelised. Neid saab...

Silvi artiklile Eesti Maja Torontos värskendas oma... : Vastuseks "To Silvi'le"... ja palun tulevikus avalikustada kes sa oled. Mina teen seda. Ole...

Dear Mr. "Sorry to say" artiklile Eesti Maja Torontos värskendas oma... : Thank you for your enlightening and well thought out response for all the world to see. I will keep...

Tõnis ei saa ju üldse asjast a artiklile Arvamus üle ookeani FB : Ta arvab et Eesti maja kolib selletõttu et neid on "suured rahad" mida laiaks lüüa (vaata...