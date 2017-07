EESTI VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI PRESSITEADE EST ENG

EESTI VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI PRESSITEADE12. juuli 2017President Kaljulaid sõidab töövisiidile New YorkiVabariigi President Kersti Kaljulaid sõidab täna töövisiidile Ameerika Ühendriikidesse, kus kohtub ÜRO peasekretäri Antonio Guterres’ga ning osaleb patroonina Eesti ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks kandideerimise kampaania avaüritusel New Yorgi Eesti Majas.Neljapäeval ja reedel kohtub riigipea UNICEFi tegevjuhi Anthony Lake’ga, ÜRO asepeasekretäriga inimõiguste küsimustes Andrew Gilmouriga, ÜRO arenguprogrammi administraatori Achim Steineriga ning frankofoonia riikide suursaadikutega. Samuti peab riigipea International Peace Institute’is avaliku ettekande teemal „How small states can maximize their impact in global affairs“.Lisaks annab president Kaljulaid neljapäeval Eesti New Yorgi peakonsulaadis üle Valgetähe V klassi teenetemärgi Toomas Mihkel Sõrrale, kes arsti ameti kõrvalt olnud aastakümneid eesti keele ja kultuuri hoidja ning edendaja Ameerika Ühendriikides.Vabariigi Presidendi Kantseleiavalike suhete osakondKaljulaid on working visit in New YorkPresident Kersti Kaljulaid.President Kersti Kaljulaid. Source: (ERR)Newstoday at 06.52President Kersti Kaljulaid is beginning a working visit to the United States today Wednesday. The president will meet with United Nations secretary general Antonio Guterres in New York and participate in the opening event of Estonia’s campaign for a non-permanent seat on the UN Security Council.On Thursday and Friday Kaljulaid will meet with UNICEF director Anthony Lake, deputy secretary general of the UN for human rights issues Andrew Gilmour, administrator of the UN’s development program Achim Steiner, and the UN ambassadors of the francophone countries.Kaljulaid will also give a speech at the International Peace Institute, and award the Order of the White Star to Toomas Mihkel Sõrra for his efforts to promote the Estonian language and culture in the United States.Editor: Dario Cavegn