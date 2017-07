Eesti Vabamüürlaste Selts kogus aastaga 130 000 eurot liikmemakse

BNS2. juuli 2017Vabamüürlaste sümboolika |FOTO: Caroe/ScanpixEesti Vabamüürlaste Seltsi liikmed maksid kuulumise eest enda salaühingusse mullu ligi 130 000 eurot, mis oli 15 protsenti rohkem kui aasta varem.Annetuste ja toetustena kogunes 101 289 eurot ning muude tuludena 10 193 eurot. Aruandeaasta tulemiks deklareerisid vabamüürlased 46 129 eurot, mis moodustab aasta varasemast vaid ligi 63 protsenti, selgub seltsi majandusaasta aruandest.Selts peab enda eesmärgiks oma liikmete moraalsete omaduste väljakujundamise kaudu inimkonna arengule kaasaaitamist. Seltsi tegevus toimub väljaspool poliitikat, mis tähendab, et seltsis poliitilisi küsimusi ei käsitleta. Ühtlasi on seltsi liikmed kohustatud eeskujulikult täitma oma ühiskondlikke ja kodanikukohustusi, olema lojaalsed ning austama riigi seadusi.Eesti Vabamüürlaste Selts on alates 2010. aastast ainuosanik Hiiram Kinnisvaras, mis sõlmis 2011. aasta septembris asjaõiguslepingu korteriomandi ostule Tallinnas Tatari 25. Aastal 2012 hakkas vabamüürlaste selts seda korteriomandit Hiiram Kinnisvaralt rentima. 2015. aastal said vabamüürlased korteri Tartus Jaama tänav 10 asuvas elamus. Ruumid remonditi ja alates 2015. aasta detsembrist võeti need kasutusse põhikirjaliste tegevuste korraldamiseks. 2016. aasta algul anti korteriomand üle Hiiram Kinnisvara omandusse.Eelmisel aastal vabamüürlaste seltsil palgalisi töötajaid ei olnud ja seltsi juhatuse liikmele tasu ei arvestatud. Eesti Vabamüürlaste Seltsi esindusõigus on Peep Siimonil.Eesti vabamüürlaste statuut keelab liikmetel avalikustada teavet looži tegevuse kohta või avaldada teiste liikmete nimesid, samas kui Rootsi vabamüürlased avaldavad regulaarselt oma liikmete nimekirju, seda teevad ka kõige salajasemad USA loožid.