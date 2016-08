EESTI: Vaata, millised varud peaksid igas majapidamises olema PM

Hanneli Rudi, Tarbija toimetuse juhatajaKõige olulisem on koju varuda piisav kogus vett. Mati Hiis / ÕhtulehtSaksamaal koostati juba 2012. aastal parlamendi tellimisel plaan, millised varud peaksid inimestel olema võimaliku kriisi puhuks. Nüüd avalikustatud dokumenti uuendati, arvestades võimalikku terroriohtu, vahendab Deutsche Welle Saksamaa valitsuse soovitusi, mille kohaselt tuleks inimestel koju varuda toitu kümneks ja vett viieks päevaks.Saksamaa tsiivilkaitseamet avaldas nimekirja varudest, millest piisab, et 14 päeva hakkama saada. Kõige olulisem asi selles nimekirjas on vesi, mida tuleks ühe inimese kohta varuda 28 liitrit kahe nädala kohta. Inimene suudab söömata vastu pidada mõned nädalad, kuid joomata neli päeva.Ühe inimese toiduvaru kaheks nädalaks4,9 kg teraviljatooteid nagu riis, leib või pasta5,6 kg köögivilju3,7 kg piimatooteid3,7 kg puuvilju ja pähkleid2,1 kg liha ja kalaKõik varutud toiduained peaksid säilima ka ilma külmikuta.HügieenKuigi vesi ja toit on ellujäämisel põhilised, on haiguste vältimisel ka hügieen väga oluline. Käte- või hammastepesu polegi nii lihtne, kui puudub kraanivesi. Kui vett on vähe, siis tuleb seda võimalusel varuda. Kodus peab olema piisav varu seepi, hambapastat, niiskeid salvrätikuid, prügikotte, käte desinfitseerijaid, majapidamis- ja WC-paberit.RavimidSaksa valitsus soovitab inimestel varuda koju ravimeid juhuks, kui pole võimalik pääseda apteeki. See tähendab, et lisaks esmaabivahenditele peaks kodus olema varu retseptiravimeid, valuvaigisteid, külmetusravimeid, kõhulahtisuse ja iiveldusevastaseid vahendeid, termomeeter ja haavapuhastusvahendeid.VoolukatkestusKuna kriisi olukorras võib voolukatkestus kesta paarist tunnist kauem, siis peaksid majapidamises olema varuks mõned taskulambid, küünlad, aga ka tikke ja patareisid. Kui majas on küttekolle, siis tuleks varuda ka piisavalt briketti ja küttepuid.Side maailmagaKasulik on koju soetada patareidel töötav raadio, sest see võib olla hädaolukorras ainus võimalus saada infot. Kindlasti tuleb siis varuda ka patareisid ja asendada aegunud patareid värsketega.RahaKriisi korral peaks kodus olema ka piisavalt sularaha, sest elektrikatkestuse korral ei tööta pangakontorid ega sularahaautomaadid.Lahkumiseks valmis pandud kottKuigi eelnevad varud on mõeldud, et kriisi ajal kodus hakkama saada, tuleb mõnikord hädaolukorras olla valmis ka lahkumiseks. Tark oleks selleks üks kott valmis pakkida. Saksamaa valitsuse soovituse kohaselt peaksid selles kotis olema esmaabivahendid, toiduvaru kaheks päevaks, isikut tõendavad dokumendid, pudel vett, magamiskott, kaitsev riietus.PostimeesHanneli RudiTarbija toimetuse juhatajateisipäev, 23. august 19:55