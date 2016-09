Eesti: Põllumeeste pühasöömaaeg tühjas Müüriku piimafarmis PM

Siiri LiivareporterPiimatootjate pressikonverents tühjas Müüriku farmisPõllumehed kutsusid täna ajakirjanikud 110 kilomeetri kaugusele Tallinnast, Väike-Maarja külje all asuvasse tühjaks jäänud Müüriku piimafarmi, juhtimaks sellega tähelepanu, millist mõju on avaldanud juba kaks aasta kestnud kriis maapiirkondadele.Täna Lääne-Virumaal Müüriku farmis toimunud pressiseminaril tõdeti, et käesolev kriis on sundinud lisaks paljudele väiketootjatele loomakasvatust lõpetama ka terve rea suuremaid ettevõtteid, kes on alles suhteliselt hiljuti investeerinud kaasaegsetesse farmidesse. OÜ Müüriku Farmer müüs selle aasta jaanipäevaks tühjaks 400-pealise piimakarjalauda.«Kuigi ehitasime uue piimalauda 2005. aastal ning moodne vasikalaut valmis mõned aastad tagasi, siis piimaturu pika madalseisu tõttu olime sunnitud piimatootmise lõpetama ja müüsime tänavu jaanipäevaks oma 400 piimalehma poolakatele,» selgitas pereettevõtte OÜ Müüriku Farmer juht Endel Mäesepp.Noorkari läheb samuti Poola. Piimatootmise lõpetamine tähendas 12 inimese koondamist. «Selleks, et lahti saada viimastest võlgadest müüsime sellel nädalal ka osa oma põllumaast,» lisas Mäesepp. Temaga sama teed on läinud mitmed teisedki ettevõtted. Müüriku farmi naabruses asuv 200 loomaga Ebavere farm pani samuti uksed kinni. Viimsed paar aastat on üle 40 aasta põllumajandussektoris töötanud mehe hinnangul olnud tohutult närvesöövad.«See, et põllumajanduslike majapidamiste arv taas kiiresti väheneb, annab märku, et meil ei ole praegu tegemist nn tavapärase strukturaalse muutumisega, vaid kriisiga, kus mõjutegurid ja ettevõtjate valikud on tavapärasest teistsugused,» rääkis Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor Ants-Hannes Viira.Kui võrrelda Eestit Läti ja Leeduga, siis võrreldes 2013. aasta lõpuga on siin piimalehmade arv vähenenud 10,7 protsenti, Leedus 5,5 protsenti ja Lätis vaid 2,5 protsenti. Samas on piima kokkuostuhinnad seal olnud madalamadki. Murelikuks teeb Viira sõnul ka see, et piimalehmade ja sigade arv on Eestis palju vähenenud. «Turud ja turuhinnad võivad kosuda, kuid piimalehmade ja sigade arv ei taastu nii kiiresti. Seega, taastuvatest turgudest võidavad enam need, kes pole karja nii palju vähendanud,» selgitas Viira.Põllumehed korraldavad homme, 12. septembril Tallinnas aktsiooni «(M)ärkamine!», millega kutsutakse avalikkust üles märkama, millised on põllumajandussektori pikale veninud kriisi tagajärjed Eesti toidulauale ja maapiirkondadele. Põllumeeste hinnangul on viimane aeg ärgata ja märgata, mis on juhtunud ja juhtumas Eesti põllumajanduses ning maaelus.Seetõttu kutsutakse kõiki linna- ja maainimesi ning Eesti toidu sõpru homme kell 13-15 Tallinnas Riigikogu hoone ees toimuvale põllumeeste demonstratsioonile ning osa saama 10 000 piimapudelist, millest Riigikogu hoone ette installatsioon laotakse.