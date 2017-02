Eesti Maja lasketiirul uus hoog sees

Iga paari aasta tagant kostab Eesti Maja pööningul asuvast lasketiirust ebatavalist müra ja kolinat. Ning tegemist ei ole mitte lasketiiru kõrval Kalevi toas pille häälestavate skaudi- ja gaidiorkestri liikmetega, vaid see kolin ja müra meenutab rohkem "Stomp" show esimest proovi. Kes julgeb uksevahelt nina sisse pista, näeb tervet hulka saagide, kruvipüsside ja naelakangidega varustatud mehi ja naisi.Nimelt toimuvad tavaliselt iga paari aasta tagant ja nüüd viimati jaanuaris lasketiiru põhjalikud talgud. Lasketiir leiab viimastel aastatel rohkesti kasutust, suurenenud on TEPP enda liikmete hulk, samuti on laskeharjutustel käivate hundude, skautide ja gaidide hulk pidevalt kasvanud. Rohkem kasutajaid tähendab ka suuremat vajadust korrapärastele hooldustöödele.Talgute käigus ehitati tiirule uus märklaudasid toetav tagasein, vanade halogeenlampide asemel on nüüd paigaldatud energiatsäästvad LED lambid, lisatud on ekstra turvakaameraid ning täiendatud on lasketiiru ventilatsiooni. Uuendatud lasketiir on nüüd puhtam ja valgem kui kunagi varem.Teadmiseks laskespordi huvilistele: igal neljapäeva õhtul toimuvad Eesti Maja lasketiirus klubiõhtud, kuhu kõik on teretulnud. Algajatele pakutakse tutvumist erinevate käsirelvadega ja soovi korral ka täpsuspüssidega personaalse instruktori juhendamisel. Samuti organiseerib TEPP relvaloa kursusi ja eksameid, mis toimuvad vastavalt huviliste arvule tavaliselt paar korda aastas.Kes on huvitatud .22cal püssidega täpsuslaskmist, võivad osaleda TEPPi poolt korraldatud võistlustel. Võistlused toimuvad tavaliselt iga kuu esimesel pühapäeval Eesti Maja lasketiirus. Suvel toimuvad võistlused iga kuu teisel pühapäeval. Järgmised võistlused on 4. märtsil.Täpsemaks informatsiooniks palun võtta ühendust klubi presidendiga –, .