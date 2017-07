Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA KORRALDAJAD TÄNAVAD KÕIKI XII NOORTE LAULU- JA TANTSUPEO EEST!

3.07.2017

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA

KORRALDAJAD TÄNAVAD KÕIKI XII NOORTE LAULU- JA TANTSUPEO EEST!



Pühapäeval lõppenud XII noorte laulu- ja tantsupidu oli laetud nooruspõlve julguse ja energeetikaga. Vabas Eestis sündinud põlvkond näitas kõige võimsamal viisil, et ta on valmis võtma ja säilitama sidet varem looduga ning kandma edasi väärtusi, mille loonud põlvkonnad enne neid.



Peol osalenud noorte tantsijate, lauljate ja pillimängijate väärtushinnangud ja teod küll alles hakkavad kujundama Eesti riigi ja rahva teed, kuid juba praegu on nad kinnitanud oma vaimset ja väärtuspõhist sidet Eestiga, mis sügaval südamesopis meid ikka siia tagasi kisub.



Peo kunstiliste toimkondade sõnul puudutas see pidu inimeste hinge üle Eestimaa ning pani mõtlema väärtustele, nende kestmisele ja edasikandmisele. Peo kunstilised juhid ja peo korraldajad tänavad kõiki osalisi ja pealtvaatajaid suurepärase peo eest.



Piletilevi esialgsetel andmetel väljastati laulupeole üle 50 000 pileti. Koos osalejatega viibis XII noorte laulupeol üle 90 000 inimese. Kahte tantsupeo etendust käis vaatamas enam kui 20 000 pealtvaatajat.



“Ma vaatasin peo lõppedes üle lauluväljaku ja tundsin, et kõik on endast kõik andnud ja nii puhas on olla. See oli õnnelik tühjus, mis seal lõpus valitses – see on õnnelik seisund,” kirjeldas üks laulupeo ideekavandi autoritest Veiko Tubin pärast kontserti oma tundeid, millega võiks kokku võtta kogu laulu- ja tantsupeo kaks ja pool aastat kestnud töö resultaadi.



Peo õnnestumisele aitasid kaasa ka pealtvaatajad, sest vaatamata suurtele rahvahulkadele, möödus peo nädalavahetus operatiivteenistustele rahulikult. Politsei teatel suuremaid vahejuhtumeid ei olnud. Enam tuli korrakaitsjatel peo päevadel tegeleda kadunud esemete ja eksinud lastega. Peo meditsiiniteenistusele läks samuti pidu hästi ja hoolimata muutlikust ilmast oli pöördumisi varasematest pidudest vähem. Ka ei olnud tõsisemaid vahejuhtumeid Päästeametil ja turvateenistusel.



Arvestades suurüritustega kaasnevaid liiklusseisakuid, liikluse ümberkorraldust ja suurt rahvamassi, tänab politsei ja turvateenistused kõiki pidulisi mõistva ja rahumeelse suhtumise ning käitumise eest, mis aitasid kaasa rahvapeo turvalisusele.



XII noorte laulu- ja tantsupidu:



· Laulupeol esines 797 kollektiivi



· Laulupeol oli 16 ja tantsupeol üks väliskollektiiv



· Tantsupeole osales 585 kollektiivist



· Rahvamuusikapeole tuli üle 550 pillimängija



· Rongkäigul osales üle 39 000 inimese



· Tantsupeo kahele etendusele väljastati ca 20 000 piletit ja kutset



· Laulupeo kontserdile väljastati üle 50 000 pileti ja kutse



2019. aastal möödub 150 aastat esimesest laulupeost ning toimub XXVI laulu- ja XX tantsupidu. Kohtume jälle!







Suur tänu Sulle, hea ajakirjanik, XII noorte- laulu- ja tantsupeo kajastamise eest!



Lugupidamisega!



Sten Weidebaum



tel: (+372) 5 236 239